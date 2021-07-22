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Щекинские коммунальщики и питерские водолазы спасли пруд Полторы
Фото администрации МО Щекинский район.

Щекинские коммунальщики и питерские водолазы спасли пруд Полторы

В администрации Щекинского района рассказали о настоящей спецоперации по устранению аварии на водоеме в деревне Грумант.

В начале июля в деревне Грумант неустановленный легковой автомобиль на скорости съехал с дороги и повредил запорную арматуру водосброса.

Пост об этом первым написал наш читатель reallock в блоге «Народный журналист».

В результате вода из пруда, который среди жителей именуется как Полторы, стремительно начала уходить через трубу большого диаметра.

Попытки администрации Щекинского района и АО «Щекинское ЖКХ»  устранить течь ни к чему не приводили: сначала из-под земли била небольшая струя, но после извлечения поврежденного участка заглушки вода под высоким давлением устремилась вверх, а водоем мелел на глазах.

Полипропиленовые мешки с песком, которые привезли специалисты, должны были уменьшить напор, но это не помогло. Также пробовали установить деревянную заглушку, но сильное давление воды не позволяло ей держаться.

Администрация Щекинского района приняла решение обратиться в специализированную организацию в Санкт-Петербург.

Глава администрации района Александр Гамбург:

Александр Гамбург

– Питерские водолазы прибыли на помощь, работали с помощью эхолота, чтобы определить точные координаты спусковой горловины. Благодаря водолазам удалось устранить также проблему заиливания трубы. После было принято решение заглушить трубу на дне водоема, на глубине примерно 7 метров.

Специалисты ЩЖКХ изготовили металлическую заглушку, которую водолазы установили в горловине, после чего поток сливаемой воды заметно уменьшился. По состоянию на 21 июля проблема слива воды из пруда устранена.

Глава администрации района Александр Гамбург благодарит сотрудников ЩЖКХ и руководителя Андрея Прохорова, команду водолазов из г. Санкт-Петербурга и всех причастных к решению данной проблемы.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:55 +4
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Тульская областьЩекинский район
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