Жители двух деревень Суворовского района смогут газифицировать свои дома

Специалисты «Газпром газораспределение Тула» завершают строительно-монтажные работы по прокладке межпоселкового газопровода протяженностью 2371 м к деревне Герасимово в Суворовском районе Тульской области. Новые газораспределительные сети позволят подключить к природному газу 20 домовладений.

Кроме этого ведутся работы по прокладке межпоселкового газопровода протяженностью 6359 м к деревне Збродово Суворовского района, где будут созданы условия для подключения к природному газу 70 домовладений.

Планом-графиком синхронизации выполнения Программ газификации регионов РФ на 2021 год в Тульской области предусмотрено завершение строительства 10 межпоселковых газопроводов в Суворовском, Дубенском, Веневском, Одоевском, Ясногорском, Киреевском, Узловском, Воловском, Куркинском, Белевском и Алексинском районах.

Проекты реализуются в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».

В 2020 году в ходе реализации Программы в Тульской области построено 20 межпоселковых газопроводов в Суворовском, Одоевском, Ясногорском, Киреевском, Куркинском, Воловском, Веневском, Белевском, Узловском районах. Завершено строительство газопровода-закольцовки ГРС Тепло-Огаревского района с ГРС с/з Крупской Щекинского района Тульской области.