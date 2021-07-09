Новые мелодии знаменитой Тульской гармони

Гармонь – верный друг, с которым можно поговорить о самом заветном. Но сначала эту гармонь должны сделать добрые руки настоящего профессионала.

Тульская гармонь – такой же бренд нашего края, как оружие, самовары или пряники. Производство гармоней началось в Туле еще в 1830 году. Сначала это были кустари и небольшие артели, потом – гармонная фабрика и производственное объединение «Мелодия».

Можно сказать, что производство гармоней всегда было задачей еще и стратегической. За всю историю оно остановилось на несколько месяцев лишь в конце 1941 года, когда к городу подошли танки Гудериана. Но как только немцев прогнали, производство гармоней тут же возобновили.

Конечно, главное на войне – это оружие. Но и без музыки никуда. Например, батарея лейтенанта Волнянского свой первый бой с немецкими бомбардировщиками провела еще в сентябре 1941 года в районе Болохово. Сбила один «хейнкель», но и сама понесла потери. Немецкие самолеты разбили полевую кухню, у комиссара Сизова с головы слетела от пулеметной очереди буденовка, а наводчик Иван Беспалов в результате авианалета лишился гармошки. Вернувшись в Тулу, он первым делом пошел на гармонную фабрику, рассказал о своей беде и получил в подарок новую трехрядку. Потому что солдату без гармони никак. Русская гармонь поднимает настроение, помогает и грустить, и радоваться.

Письма с просьбой отослать в действующие части гармони приходили в Тулу и в Первую мировую, и во время Великой Отечественной. Но и сейчас на предприятии показали гостям уникальный инструмент, который совсем скоро отправится на службу Родине. Здесь изготовили две тульских гармони для подводных лодок Северного флота, надо которыми шефствует область – «Тула» и «Новомосковск». Эти гармони и украшены соответствующе – в цвета морской волны, на них изображены подводная лодка и герб Тулы.

Директор предприятия Юрий Николаевич Брызжев рассказал, что, конечно, в какой-то период все вдруг увлеклись электронными музыкальными инструментами, и, казалось, гармошку стали забывать. Но нет, прошло время, и люди все больше хотят живого звучания. Спрос на гармони, аккордеоны и баяны опережает предложение.

Тульскую гармонь поставляют в Латинскую Америку, в Китай, Португалию, Канаду. ООО «Тульская гармонь» производит порядка шестидесяти наименований продукции. Вот уже три года в этот ассортимент входят и пианино, которые также быстро нашли спрос. Их поставляют не только в Тулу, но и в соседние области. Совсем недавно к перечню регионов, где покупают тульские пианино, добавился Смоленск.

– Я много езжу по Тульской области, и могу лично засвидетельствовать – почти во всех музыкальных школах нашего региона стоят именно тульские пианино, ребята играют на тульских аккордеонах, – рассказала уполномоченный губернатора Надежда Школкина.

Да и для самой Надежды Васильевны посещение фабрики принесло немало приятных воспоминаний.

Надежда Школкина – Я когда-то училась играть на аккордеоне. Помню, что первыми произведениями, которые я исполнила, были песня «Дан приказ ему на Запад» и мелодии из «Свадьбы в Малиновке». Для меня гармонь всегда символизировала душу русского человека. Думаю, именно поэтому воспроизвести звучание этих инструментов ни у кого за пределами нашей страны не получается – мы в них вкладываем частичку нашей русской души, профессионализма.

Уполномоченный Губернатора по работе с органами местного самоуправления Надежда Школкина и директор фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин посетили старейшую в России и в странах Европы фабрику по производству баянов и гармоней ООО «Тульская Гармонь», чтобы узнать, каких результатов добилось предприятие, участвуя в нацпроекте «Производительность труда». Его участником «Тульская гармонь» стала в ноябре прошлого года. Заместитель директора фабрики по экономике Анастасия Астапова рассказала, что решение об этом давалось с некоторыми сомнениями. Ведь производство гармоней в Туле существует десятки лет, и, казалось, что здесь еще можно улучшать.

Анастасия Астапова – У нас были определенные проблемы производства – снижение перемещения полуфабрикатов, сокращение технологических остановок, увеличение выработки. Так, по нашим подсчетам расстояние движения деталей во время производства составляло около десяти километров. Надо было сокращать излишки запасов незавершенного производства, минимизировать технологический процесс.

Руководство предприятия обратилось в Фонд развития промышленности Тульской области, посетило флагман этой программы – новомосковскую компанию «Аэрозоль», где рассказали, как сами входили в программу, что это дало. Затем вместе со специалистами фонда сделали оценку собственного цикла производства, просчитали, как решать существующие проблемы. Что из имеющихся стандартов подходит, что нет. Предприятие по сути своей работы специфическое, однако оказалось, что есть много процессов, на которые можно повлиять для более высоких результатов.

За полгода работы экспертов по бережливому производству Регионального центра компетенций Фонда развития промышленности Тульской области был создан эталонный участок, обучены руководящие сотрудники, внедрены инструменты стандартизированной работы. В результате уже после шести месяцев был достигнут рост производительности труда на 11 процентов, а излишки запасов снизились почти на 30 процентов. В планах за три года – повысить производительность не менее чем на 30%.

Дмитрий Пронин – Нам очень приятно, что в нацпроект приходят не только крупные промышленные предприятия, но и традиционные тульские бренды. «Тульская Гармонь» – одно из них. Даже если ты на рынке сто лет, всегда есть чему учиться, – отметил директор Фонда Дмитрий Пронин.

По его словам, Тульская область стала пилотным регионом нацпроекта производительности труда. Эту работу в Туле начали еще в 2017 году. А новомосковский «Аэрозоль» – безусловный лидер, одно из первых предприятий нацпроекта в России. За три года здесь повысили производительность труда вдвое, и увеличили выручку с трех до пяти миллиардов рублей в год. В прошлом году, благодаря тому, что производственные схемы уже были отработаны, одними из первых сумели наладить производство антисептиков. Пока конкуренты раскачивались, «Аэрозоль» уже начал выпускать продукцию.

По словам Дмитрия Пронина, сейчас в нацпроекте «Производительность труда» около 60 участников из Тульской области. В рамках нацпроекта Фонд развития промышленности Тульской области готов оказывать помощь любому предприятию. Создана целая структура поддержки, которая начинается с федерального уровня, а в каждой области действуют свои региональные центры. Эти методы работают, и любое предприятие может повысить свои результаты.

– Я увидела, что это очень непростое производство, – прокомментировала итоги знакомства с «Тульской гармонью» Надежда Школкина. – Казалось бы, с виду это не такой и великий музыкальный инструмент, но в каждой гармони – около пяти тысяч деталей. Выпускают их настоящие мастера своего дела. Они с большой ответственностью относятся к выпуску продукции, которую знает весь мир. Как мы убедились, при реализации проекта удалось всего за полгода добиться очень высоких результатов. Это действительно важно, что один из брендов Тульской области – производство гармоней, успешно развивается и ставит перед собой все более амбициозные задачи.