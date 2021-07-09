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Эффективность вакцины Спутник V признал британский Nature

Эффективность вакцины Спутник V признал британский Nature

Одно из самых авторитетных научных изданий мира подтвердило, что российская вакцина безопасна и эффективна.

Автор публикации отмечает, что сейчас российский «Спутник V» используется почти в 70 странах, даже несмотря на то, что он пока не получил одобрения со стороны ВОЗ. Более того, объёмы использования наращиваются.

Данные из России в настоящее время свидетельствуют о том, что «СпутникV» безопасен и эффективен. В испытаниях приняли участие почти 22 тысячи взрослых. В феврале разработчики вакцины опубликовали исследование, согласно которому она на 91,6% предотвращает инфекцию COVID-19 и на 100% - тяжелую инфекцию. Более того, даже люди, привившиеся первым компонентом, обезопасят себя от инфекции. На эти материалы опирается автор статьи.

Кроме того, исследования проводились и в других странах. Так, данные, опубликованные Министерством здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, о примерно 81 000 лицах, получивших две дозы вакцины, свидетельствуют об эффективности 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% эффективности в предотвращении тяжелых заболеваний.

«Спутник V» - аналогичен вакцинам Oxford–AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но вместо использования одного сконструированного аденовируса, как это делают эти две вакцины, Sputnik V использует разные аденовирусы, называемые rAd26 и rAd5, для первой и второй доз соответственно», - отмечается в тексте.

Побочные эффекты «Спутника» также аналогичны таковым у других аденовирусных вакцин, пишет издание.

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