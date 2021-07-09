В Туле полицейский развратил 13-летнюю школьницу и выложил в интернет её интимные фото

В Туле сотрудник уголовного розыска ОП «Привокзальный» создал фейковую страницу в социальной сети, через которую познакомился с 13-летней школьницей. 32-летний капитан полиции сначала уговорил девочку прислать ему свои фотографии в обнажённом виде, а затем начал её шантажировать.

Полицейский потребовал, чтобы школьница вступила в интимную близость с его приятелем, иначе он разошлёт приватные кадры её друзьям и одноклассникам. Девочка отказалась, и мужчина исполнил свою угрозу. Вычислить злоумышленника удалось с помощью номера мобильного телефона, с которого он выходил в Интернет. Он задержан.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по факту случившегося проведена служебная проверка, принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Его руководители будут привлечены к ответственности за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава. Материалы, собранные оперативными подразделениями полиции и подразделением собственной безопасности УМВД России по Тульской области, переданы в следственные органы.