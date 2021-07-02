Истории питомцев тульского приюта «Любимец»– в Международный день собак

Сегодня во всем мире отмечается День собак – повод наградить своих питомцев внеочередной косточкой и поговорить о тех, кто своего дома не имеет.

Благодаря работе волонтеров в Тульской области известность получили приюты — «Оскар» в Новомосковске и тульский «Любимец». Им часто оказывают помощь неравнодушные люди. В последнем — специально ко Дню собак добровольцы выведали истории самых знаменитых постояльцев у администратора-фельдшера и просто очень неравнодушного человека — Любови Генераловой.

Забежал в кабинет и упал

Любовь Ивановна знает историю практически каждого питомца зооприюта «Любимец». Уже одиннадцать лет она первая, к кому попадают несчастные животные, поступившие в организацию.

– Животные попадают к нам в самых разных состояниях, — рассказывает фельдшер. — Был случай, когда пес сам пришел к нам из последних сил, забежал в кабинет и упал. Он был у нас на стерилизации и, видимо, запомнил, что здесь оказывают помощь. Мы его, конечно, откачали, он был отравлен. Умная собака, пришла за помощью.

Пират

Пират живет в приюте уже 11 лет. Когда он был молодым псом, он жил на рынке. Там ему сломали лапу, спасти которую не удалось, пришлось ампутировать.

– Он хорошо себя чувствует и на трех лапах, — говорит Любовь Генералова. — Это невероятно подвижная и добрая собака. Всего в Центре помощи бездомным животным «Любимец» сегодня содержатся около 40 кошек и 130 собак.

Магнит

Магнита подобрали у одноименного магазина, так и решили назвать. Он попал в «Любимец» худым и облезлым.

– Как говорится, кожа да кости, — вспоминает фельдшер. — Мы его выходили, сегодня он просто красавец!

Ирма

Любовь Генералова говорит, что судьба сама сводит ее с теми, кому необходима помощь. Так вышло со щенком по кличке Ирма. Фельдшер обнаружила его случайно по пути домой – он бился в судорогах.

– Эта история со счастливым концом, мы выходили животное, и Ирма обрела очень хороших любящих хозяев, — улыбается Любовь Ивановна. — В такие моменты я чувствую, что нахожусь на своем месте.

Души мало, нужна реальная помощь

– Мы вкладываем в свою работу душу, но помощь волонтеров в нашем деле бесценна. Наш центр существует за счет работы ветеринарных кабинетов и пожертвований неравнодушных граждан, лишь у небольшого количества животных есть кураторы, которые содержат своих подопечных за свой счет, помогают с поиском хозяев, — говорит фельдшер-администратор.

Сегодня с Днем собак «Любимец» поздравили добровольцы «Молодой гвардии Единой России» в рамках работы областного Единого волонтерского центра. Привезли им самые необходимые подарки — корм, пеленки, медикаменты.

– Мы уже больше года опекаем «Любимец», — отмечает Павел Астафьев, координатор волонтерского центра «Молодой Гвардии Единой России», — ездим практически каждый месяц. Так, в июне руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Никита Бурвиков доставил в «Любимец» миски и корм для питомцев. Сегодня, в День собак, мы также не упустили возможность привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Мы очень хотим, чтобы как можно больше подопечных приюта нашли себе новых хозяев!

«Если собака — это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек». Луис Сабин

На этой неделе в Тульской области стартовала работа Единого волонтерского центра, в который вошли активисты «Молодой Гвардии Единой России» и других добровольческих формирований. На первом заседании было решено продолжить реализацию акций по оказанию регулярной помощи приютам для бездомных животных. И специально к Международному дню собак волонтеры центра разработали футболки с цитатами об этих животных. Среди них — знаменитое высказывание Антуана де Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили».