Объявлен набор в детскую театральную школу-студию «ЭРМИТАЖик»

Фото: https://vk.com/ermitazhik.

Объявляется набор детей в возрасте от 7 до 14 лет.

23 августа начинаются прослушивания в детскую театральную школу-студию «ЭРМИТАЖик». Объявляется набор детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Обучение ведется по дисциплинам: актерское мастерство и техника речи, хореография, вокал, цирковое искусство, сценическое движение.

В студии дети познакомятся с интересными людьми, смогут раскрыть свой потенциал и просто весело проведут время.

– Мы помогаем вашим детям исполнять мечты. Каждый наш ученик любим, талантлив, уникален и неповторим, — говорят в школе-студии.

Прослушивания будут проходить ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 до 15.00.

Место: Арт-холл (Likёrka Loft, пр. Ленина, 85, к. 4, 1-й этаж), вход рядом с памятником «Укрощение блохи».