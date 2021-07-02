Двойное убийство под Тулой: в пикапе подозреваемого нашли лопату и канистру бензина

В Туле продолжается расследование уголовного дела в отношении 44-летнего предпринимателя Сергея А. Мужчина, напомним, обвиняется в убийстве двух жителей поселка Рассвет – 60-летнего Николая Г. и его 38-летнего сына Алексея. Мужчины были избиты и задушены

Ранее мы писали, что Ford Ranger Сергея А. 24 июня в 03.00 остановили сотрудники ДПС. Официальной причиной остановки, по нашей информации, были жалобы от егерей на участившиеся случаи браконьерства. Правоохранители останавливали машины, в которых, теоретически, можно было спрятать туши убитых животных.

В салоне пикапа гаишники обнаружили два трупа, после чего вызвали на место происшествия полицейских и следователей. Владелец внедорожника сначала сообщил, что охранял склад и случайно убил воров, которые туда залезли. Их тела, по его словам, он вместе с сыном вез в полицию – для явки с повинной. Сергея задержали, а его 23-летнего сына опросили в качестве свидетеля.

В ходе следственных действий эксперты выяснили, что смерть потерпевших наступила за сутки до их обнаружения.

На следующий день предпринимателя заключили под стражу на два месяца, а сам он воспользовался правом не свидетельствовать против себя и отказался от дачи показаний. Мы связались с адвокатом Сергея, и позиция его клиента за эту неделю не поменялась.

Подозреваемый в двойном убийстве Сергей А.

Между тем Myslo выяснил новые подробности этого дела. Потерпевшие пропали вечером 22 июня. Алексей весь день работал на заказе с двоюродным братом [ремонт квартиры], а его отец, несмотря на инвалидность работавший водителем в пожарной части, копался в огороде. В 22.00 мужчины сели в УАЗ и уехали в неизвестном направлении. После этого живыми их больше не видели.

– Лёха и Николай обожали охоту, у них было несколько гончих. В тот вечер я с ними созванивался, в ходе разговора Алексей рассказал, что у него убежала собака. Я так думаю, именно поэтому они и оказались около этой несчастной лесопилки. Искали собаку, а наткнулись на Сергея, который жестоко избил их, приняв за воров. Других объяснений нет. Николай и Алексей не были ворами, – рассказал Myslo знакомый убитых.

По нашей информации, в ночь с 22 на 23 июня 44-летний предприниматель действительно подстерегал возможных воров на территории заброшенного фермерского хозяйства, которое он использовал как лесопилку и склад. И у него были на то причины – Сергей проходил потерпевшим в деле о краже с территории его склада [весной вор утащил оттуда профлист. Сумма ущерба – 81 000 рублей]. Обвиняемый в этом деле известен и уже осужден – мужчина лишится свободы на 2,5 года.

– Он прятался в траве, увидел неизвестных, налетел сначала на Николая, жестоко избил его палкой, и тот потерял сознание. На шум прибежал Алексей, его он тоже избил до потери сознания. Затем раздел, связал «ласточкой» [когда руки и ноги связываются за спиной]. В общем, скорее всего, измывался над ними. Слетел с катушек, что ли. Тела он бросил в бывший коровник, потом отогнал УАЗ к СНТ «Сергеево» и там поджег машину, – сообщил Myslo источник, близкий к следствию.

Около семи утра на место происшествия выезжали пожарные, которых вызвали жители СНТ – боялись, что огонь перекинется на их дачи.

– 23 июня в 06.30 поступил звонок от диспетчера, в 07.00 мы уже были на месте. Там был почти полностью обгоревший УАЗ. Мы его пролили и уехали, – рассказал Myslo сотрудник, принимавший участие в тушении автомобиля убитых.

Что делал в течение следующего дня обвиняемый, когда он сообщил о произошедшем сыну и куда вез тела убитых, в настоящий момент выясняется.

Однако нам стало известно, что в пикапе Сергея были обнаружены канистра с бензином и лопата.

Алексея и Николая похоронили сегодня, 2 июля. На отпевании и прощании с погибшими присутствовало более ста человек.

