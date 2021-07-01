Деревни будущего и международная битва фермеров… О чем еще говорит сельская молодежь?

В среду, 30 июня, уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами Надежда Школкина поучаствовала во встрече с представителями Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (далее — РССМ), где они обсудили проекты по развитию сельских территорий и поговорили о насущных проблемах.

Интересы сельской молодежи

Встреча проходила при участии небольшого круга людей в связи с эпидемиологической ситуацией, основная часть активистов РССМ присоединилась онлайн. Модераторами разговора стали первый зам. председателя Союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский, председатель регионального отделения РССМ Татьяна Сиголаева.

– Нас с Надеждой Васильевной Школкиной давно связывает тесное сотрудничество, для нашей организации — это человек-наставник, человек дела, — начал конференцию Дмитрий Пекуровский. — Когда Надежда Васильевна работала в Общественном совете при Минсельхозе России, в аграрном комитете она всегда сопровождала и поддерживала наши инициативы, мы реализовывали множество проектов: Международный форум сельской молодежи в Ульяновской области, акцию «Школьное молоко» и многое-многое другое.

РССМ создан в декабре 2008 года. Это единственная организация, которая представляет интересы сельской молодежи на всероссийском уровне. Она объединяет более 60 тысяч человек в 80 субъектах Российской Федерации. Активисты вовлекают сельскую молодежь в социально-экономическое развитие села, модернизацию агропромышленного комплекса и в работу по повышению качества жизни сельского населения. На конференции обсудили действующие проекты.

Так, с 2012 года Союз проводит бизнес-игру «Начинающий фермер», где студенты аграрных вузов и ссузов страны представляют свои бизнес-проекты. За время существования игра вышла на международный уровень. Кроме того, Российский союз сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства ежегодно проводит конкурс «Моя малая родина», патриотическую акцию «Подвиг села», всероссийский онлайн-марафон «АгроПрофи» и многое другое. В проекте «Свое дело в селе — смело!» активисты рассказывают о программах господдержки. Ведется работа по привлечению и закреплению кадров на сельских территориях, повышение престижа аграрных профессий.

Агроклассы и деревни будущего

Из актуальных на сегодня вопросов на конференции обсудили создание агроклассов в школах.

– Сегодня нам с аграрными уроками очень сложно втиснуться в школьную программу, это практически невозможно, необходимы основания. Там, где есть агропромышленные предприятия, они берут шефство над школами и классами и у них есть возможность проводить занятия, но это единичные случаи, — говорит председатель регионального оледенения РССМ Татьяна Сиголаева. — Хочется придумать что-то системное.

Также на конференции обсудили создание «деревни будущего».

– Это понятие родилось во время пандемии, когда все перешли на удаленную работу — стали переезжать в деревни, — говорит активист регионального отделения РССМ Наталья Медведева. — Здесь хотелось бы придумать проекты по созданию, например, «деревни приверженцев ЗОЖ» или «деревни программистов», сегодня об этом много говорят.

Надежда Школкина подвела итоги встречи:

– Тема сельского хозяйства мне хорошо знакома и интересна, считаю, что главные проблемы, которые сейчас остро стоят на сельских территориях — это нехватка кадров, пространств для досуга и спортивных объектов. Проблемы эти известны. Они сейчас прорабатываются и по поручению Президента, и по распоряжению губернатора Тульской области. Думаю, совместными усилиями мы решим все вопросы. Отмечу, что в наших селах растет прекрасная молодежь, патриотичная, которая бережет свои корни, всегда c заботой говорит о старшем поколении. Аграрные технологии, которые используются сегодня в Тульской области, можно вообще сравнить с космическими. Разговор сегодня получился интересным, продуктивным. Уверена, что далее нас ждет интересная плодотворная работа.