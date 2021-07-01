Дистант для 30% сотрудников и не более двух человек за столиком в кафе – новые ограничения в Тульской области

Об этом рассказали начальник правового управления Наталья Архипова и глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев. Они пояснили, что 1 июля 2021 года подписан новый Указ губернатора Тульской области №62, регламентирующий меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе.

Работодатели обязаны с 5 июля в обязательном порядке перевести на дистанционный режим работы 30% сотрудников, руководителей и специалистов. И в том числе тех, кто привился первым компонентом вакцины от COVID-19.

Запрещено проведение публичных, развлекательных, концертных и досуговых мероприятий одновременного участия более 20 человек, в том числе в ночных барах, на дискотеках, концертных площадках на открытом воздухе, а также проведение массовых деловых и образовательных мероприятий. Исключение – мероприятия в дистанционном режиме. При этом не учитываются посетители, имеющие сертификат о прививке.

Запрещена работа детских комнат, аттракционов в ТЦ.

Рестораны и кафе имеют право работать с 7.00 до 24.00.

Обязательное условие – заполнение зала на 80%. Для кафе, ресторанов и фуд-кортов обязательны к исполнению новые санитарные требования, подписанные сегодня главным санитарным врачом области:

перед началом рабочих смен измерять температуру у персонала;

обеспечить работу всех сотрудников только в средствах индивидуальной защиты;

организовать для посетителей и персонала возможность обработки рук антисептиками;

проводить влажную уборку с дезинфекцией каждые 2 часа, обрабатывать обеденные столы после каждого посетителя;

обеспечить постоянное проветривание залов, обеззараживание производственных помещений бактерицидными лампами закрытого типа;

обеспечить рассадку посетителей на дистанции 1,5-2 метра;

не допускать очередей и скопления посетителей в зоне фуд-кортов и на линиях раздачи блюд;

удалить из зала столы, которые не используются при заполнении зала на 80%.

Кроме того предприятиям общепита рекомендовано обслуживать не более двух посетителей за одним столом.

С 5 июля наступает обязательное требование заполнять помещения театров, кинотеатров и спортивных объектов не более чем на 30%.

Новелла указа – рекомендация собственникам зданий, где расположены кафе, бары и рестораны, проводить дезинфекцию наряду с собственниками кафе.

– Общепит в приоритете потому, что это место, где много людей, они находятся в тесной обстановке и без средств защиты (в маске есть не получится). Именно поэтому им особое внимание, – говорит Александр Ломовцев. – Все меры направлены на то, чтобы не отказываться от услуг общепита, а организовать их по-иному, чтобы не вводить полный локдаун. Нужно обеспечить дезинфекцию помещения и мебели. Мы рекомендуем не просто сократить число посетителей, а обеспечить такую ситуацию, чтобы в помещении не собиралось более 80% от полной заполняемости. Мы предлагаем ограничить количество людей за одним столиком. Надеюсь, всем рестораторам будет понятна наша логика, они ее примут, и у нас всё получится.

По словам Ломовцева, никогда еще в мировой практике эпидемиологи не организовывали вакцинацию в условиях подъема заболеваемости:

– Для тех, кому интересно, поясню: мы прививаем от гриппа летом-осенью, задолго до эпидемии. По остальным прививкам – тоже по плану. Коронавирус – исключение. Чем это чревато? Есть случаи, когда человек привился и заболел. Вирус мутирует. Это происходит всегда. Но в разных условиях он мутирует по-разному. В любом случае вакцины защищают и от мутировавшего вируса, правда, может быть, не на 100%. Заболевание привитых объяснимо – пока не выработался иммунитет, человек может заболеть.

По словам Ломовцева, когда человек имеет антитела, но недостаточного количества, он выступает «школой для вируса», объектом, где вирус мутирует.

– Эпидемиологическая обстановка в регионе остается крайне тревожной, и взвешенное усиление санитарных требований – вынужденный шаг. Но главным фактором сдерживания роста заболеваемости остается соблюдение элементарных мер предосторожности самими жителями. Поэтому хочу еще раз обратиться к каждому: будьте бдительны и осторожны, на кону – здоровье и жизнь! – сказал Александр Ломовцев.

С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.