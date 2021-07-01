В Тульской области сотрудник исправительной колонии попался на взятке

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, капитан внутренней службы за 25 тыс. рублей пообещал передать заключенному пять мобильников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего старшего инспектора отдела безопасности ИК № 1 УФСИН России по Тульской области. Капитан внутренней службы подозревается в ч.3 ст. 290 УК РФ (взятка за совершение заведомо незаконных действий).

По данным следствия, 30 июня 2021 года в Новомосковске у одного из домов на пересечении улиц Донской и Трудовые Резервы сотрудник исправительной колонии получил 25 тысяч рублей. Взятку дала мать осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении в Донском. За эти деньги капитан должен был передать пять мобильных телефонов заключенному.

– После получения взятки злоумышленник задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК России , при непосредственном участии подразделения собственной безопасности УФСИН России по Тульской области, — сообщает пресс-служба регионального СК.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.