Тульские волонтеры передали ноутбук спортсмену-паралимпийцу из Алексина

Техника, в частности, необходима ему для общения и обучения в период реабилитации.

В четверг, 24 июня, представители волонтерского центра вручили ноутбук 32-летнему алексинскому спортсмену с ограниченными возможностями здоровья Андрею Тимошенко.

Андрей — мастер спорта по плаванию, неоднократный победитель и призер всероссийских соревнований, входит в резервный состав паралимпийской сборной страны и для многих является примером мужества, силы воли и целеустремленности. В 2014 году парень участвовал в эстафете Паралимпийского огня в Туле. Одна из последних весомых побед спортсмена – бронза на апрельском чемпионате России по плаванию среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Он успешно восстановился после трех тяжелейших операций и в одной из самых сложных дистанций – 50 метров брассом – стал третьим, значительно обогнав именитого паралимпийца!

Представители депутатского корпуса «Единой России» неоднократно оказывали содействие Андрею Тимошенко. Например, в 2018 году — в получении специально изготовленной инвалидной коляски для самостоятельного передвижения.

Сегодня активисты регионального волонтерского центра «Молодой Гвардии Единой России» передали спортсмену ноутбук.

– Он будет мне полезен везде и всюду, — говорит Андрей. — Сейчас предстоит очередная операция, после которой придется долго восстанавливаться в стационаре, и благодаря ноутбуку я смогу пользоваться интернетом, заходить в социальные сети. Также гаджет необходим мне во время выездных соревнований, спортивных сборов.

– Мы очень благодарны за участие в судьбе нашей семьи, за внимание и заботу, — сказала мама Андрея Людмила Николаевна. — Спасибо всем неравнодушным, отзывчивым людям, оказывающим сердечную помощь моему сыну!

Координатор горячей линии волонтерского центра «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев прокомментировал:

– Волонтерский центр продолжает регулярно оказывать адресную помощь жителям Тульской области. Мы начали свою работу чуть более года назад, и с того момента продолжаем активно действовать по самым разным направлениям. Это помощь нуждающимся людям, медицинским учреждениям, зоопитомникам.

Сегодня мы навестили Андрея Тимошенко. Его жизнь полна огромного количества спортивных достижений, он является неоднократным призером соревнований разного уровня среди паралимпийцев. В свободное от тренировок, соревнований время, а также в реабилитационный период Андрей любит бывать в социальных сетях, обучаться на различных интернет-платформах.

Мы рады были познакомиться с таким целеустремленным человеком и передали ему ноутбук для проведения свободного времени с пользой.