Съезд «Единой России»: новые решения на благо людей

На съезде «Единой России», прошедшем 19 июня в Москве, Президент РФ Владимир Путин назвал тех, кто поведет партию на выборы депутатов Госдумы.

Также глава государства заявил о новых социальных инициативах, касающихся каждого из нас. Это новые меры поддержки для семей с детьми, развитие образования и медицины. Это то, что делает нас сильнее, а нашу жизнь комфортнее!

…Июньский съезд «Единой России», пожалуй, войдет в историю партии как самый жаркий – и не только из-за летнего зноя, с которым не могли справиться кондиционеры столичного «Экспоцентра». Градус ожиданий от участия в предвыборном форуме ЕР лидера государства и его предполагаемых заявлений «нагревал» атмосферу кулуаров и даже передавался далеко за его пределы – по ту сторону трансляции главного партийного события. Тысячи журналистов, экспертов, политологов, наблюдавших за пленарным заседанием съезда у своих мониторов, ждали главной интриги этого субботнего дня – имен первой пятерки лидеров единороссовского списка. Но об этом чуть позже.

После объявления официальной даты парламентских выборов вечером 18 июня каждой из парламентских партий отводилось 25 дней на проведение очных съездов. Именно с этого уставного мероприятия для политических движений начинается предвыборный марафон, и «Единая Россия» вышла на старт первой. 19 июня на площадках центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» прошел первый этап XX съезда, главной задачей которого стало утверждение кандидатов и проекта предвыборной программы партии.

Съезд больших ожиданий

Подготовка ежегодного партийного форума – дело само по себе хлопотное, волнительное. А в этот раз, ко всему прочему, наложилась очередная вспышка коронавируса – сами понимаете, это не могло не «сделать нервы» ни организаторам, ни участникам. Чтобы выполнить требования об ужесточении санитарных мер, «Единой России» пришлось втрое сократить заявленный список делегатов, «урезать» квоту для журналистов и адаптировать площадки съезда под антиковидные требования.

…В зале хорошо известные всем политики, депутаты нынешнего созыва Государственной думы, сенаторы, главы регионов, федеральные министры. Но за медицинскими масками с символикой ЕР немало и новых лиц – это дебютанты политической жизни, победители предварительного партийного голосования «Единой России», волонтеры и общественники.

Тульскую делегацию на главном партийном форуме представили секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Николай Воробьев и четверо делегатов, избранных на партийной конференции. Это депутат Госдумы Виктор Дзюба, уполномоченный представитель губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами власти Надежда Школкина, заместитель председателя правительства Тульской области – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев и депутат Тульской городской думы, первый заместитель секретаря Тульского городского отделения «Единой России» Дарья Герасимова. В составе тульского представительства также члены Генерального совета «Единой России»: секретарь Новомосковского отделения партии, депутат облдумы Александр Рем и лидер чернских единороссов Виктор Соколов, а также руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов.

Перед началом «пленарки» чувствуется накал ожиданий в связи с основной интригой съезда: кто возглавит список? Ответ на этот вопрос чуть позже даст глава государства. Его выступление стало центральным событием партийного мероприятия.

Владимир Путин предупредил единороссов о риске остановиться в развитии.

— Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски, что называется, обрасти какой-то казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить: нужно помнить это и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь — значит остановиться, а остановиться — значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать, — уверен глава государства.

Сильная, умная, здоровая и добрая Россия!

По мнению Президента, встать во главе списка «Единой России» на предстоящих выборах должны не только «политические тяжеловесы», но и новые лица, которые занимаются наиболее важными направлениями для развития страны. В частности, речь идет о поддержке семей с детьми, развитии образования и здравоохранения, укреплении обороноспособности и усилении позиции государства на международной арене.

Владимир Путин предложил в первую пятерку – «локомотив» федерального списка партии на сентябрьские выборы – включить министра обороны Сергея Шойгу (одного из основателей «Единой России»), министра иностранных дел Сергея Лаврова, главного врача клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководителя образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.

По мнению политологов, в этом списке проглядывается важнейшая для страны логика: сильная, умная, здоровая и добрая Россия!

«Пятерка» лидеров федерального списка партии «Единая Россия»

№1

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, один из основателей «Единой России», имеющий неизменный авторитет во всех слоях общества.

№2

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, его мудрости в отстаивании национальных интересов России могут позавидовать многие политики.

№3

Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, одним из первых вступивший в борьбу с коронавирусом и спасший жизни огромному числу людей, работая в красной зоне.

№4

Елена Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Общероссийского народного фронта, отстаивающая интересы простых людей на всех уровнях.

№5

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в РФ, многодетная мама, не раз участвовавшая в спасательных операциях в «горячих точках».

Социальные инициативы Президента

Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде остановился на задачах, которые требуют особого внимания со стороны властей. Учитывая непростую демографическую ситуацию, одной из важнейших задач остается поддержка семей с детьми. С 1 июля начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена помощь и будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Кроме того, будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком младше восьми лет, напомнил глава РФ.

— Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача — существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан, — отметил Владимир Путин. Кроме того, по его словам, для уверенности людей в будущем важно всё: и эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и посёлках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места, причём везде, во всех регионах страны.

В связи с этим Президент заявил о новых социальных инициативах, направленных на улучшение качества жизни людей, заботу о гражданах. В частности:

– освободить семьи с двумя детьми и более от уплаты налога с продажи жилья в том случае, если они используют эти средства на покупку новой жилплощади;

– подготовить план капитального ремонта школ на ближайшие пять лет;

– запустить в этом году специальную программу по развитию медицинской реабилитации, на нее будет выделено 100 млрд рублей. Ее реализация будет направлена в том числе на помощь людям, которые переболели коронавирусом;

– подготовить программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. При этом особое внимание власти должны уделить сельским образовательным учреждениям;

– дополнительно выделить 20 млрд рублей на очистку российских рек и внутренних морей.

Обращаясь к единороссам и их сторонникам, Президент призвал обязательно советоваться с людьми. Не просто слушать, а сопереживать.

– Чувствовать сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации. Ставить интересы людей, интересы граждан, безусловно, выше своих личных интересов. Стремиться помочь разобраться в каждой конкретной ситуации. И, конечно, в соответствии с мнением людей расставлять приоритеты в своей работе. Потому что программа партии-лидера должна быть по-настоящему народной программой. «Единая Россия» практически всегда на связи с избирателями, так сложилась практика. И это хорошая практика. Но диалог с людьми — это сфера, где, что называется. переборщить невозможно, — отметил Владимир Путин. – Впереди большая, масштабная работа – решение неотложных и стратегических задач в экономике, в социальной сфере, укрепление суверенитета и безопасности нашего государства, нашего научного и технологического потенциала, сбережение культуры, наших исторических, духовных истоков и ценностей. В достижении стоящих перед нами амбициозных, прямо скажем, целей значим вклад каждого. Я уверен, всех нас объединяет общая ответственность – общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества, за Россию.

Программа заботы, защиты и развития

«Единая Россия» пойдет на выборы с народной программой. В ней будут отражены темы защиты и заботы о людях, развития регионов. В предвыборную программу «Единой России» должны попасть все инициативы, озвученные Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию. Об этом сообщил Председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на XX съезде.

Он призвал коллег собрать максимальное количество предложений от граждан и отразить в программе, которую утвердят в августе на второй части съезда. Это должна быть программа конкретных шагов, а не набор популистских лозунгов и штампов, подчеркнул он.

– Мы должны создавать основу для развития страны. Именно такая Программа была предложена в 2016 году, что и повлияло на результаты выборов. Программа окажет огромное, может даже решающее влияние на политические предпочтения людей 19 сентября, – добавил он.

«Нам не нужны популистские идеи, потому что мы зрелая, правящая партия», – подчеркнул Председатель «Единой России». Он добавил также, что кандидатам в депутаты Госдумы VIII созыва до 15 августа нужно будет собрать наказы от избирателей для доработки смыслового содержания программы, которую утвердят на втором этапе съезда.

Путь, по которому предстоит идти и действовать, определен. Стратегические задачи обозначены Президентом. Теперь в «Единой России» ждут предложений от избирателей, чтобы взяться за их решение – помочь людям, позаботиться об их благополучии и сделать всё для развития любимой страны.

Прямая речь

Николай Воробьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы:

– Выступление Президента на съезде – это фактически еще одно его послание, адресованное к парламентскому большинству, к представителям ведущей политической силы страны. Главное, на что обратил внимание глава государства – «Единая Россия» должна работать в интересах граждан, слышать людей и советоваться с ними. Эта позиция – в основе всех наших партийных проектов, в открытом подходе, который мы применяем в предварительном голосовании, в работе партийных приемных – во всех форматах взаимодействия с населением. Вместе с жителями Тульской области по поручению губернатора региона мы формируем Программу развития на предстоящие пять лет. Мнения и пожелания людей будут приоритетом и при обсуждении проекта предвыборной программы партии. Это будет программа заботы, развития и защиты. Предложение Президента по «пятерке» лидеров федерального партийного списка «Единой России», с которой партия пойдет на выборы депутатов Госдумы, отражает силу нашей страны и стоящие перед ней задачи. Это безопасность, забота о семьях с детьми, здоровье людей и их благополучие.

Надежда Школкина, Уполномоченный представитель губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами:

– Многие направления предвыборной программы партии совпадают с теми пожеланиями, которые я слышала, собирая предложения в Программу развития Тульской области. В ее основе – забота о людях, защита интересов и благополучие каждого. Важно, что программа партии пройдет народное обсуждение в регионах. Это является частью партийной культуры и уверена, что жители Тульской области проявят к интерес к этой дискуссии, по итогам которой мы получим хороший программный документ партии на ближайшие пять лет и не только!

Виктор Дзюба, депутат Госдумы РФ:

– Главным итогом прошедшего съезда «Единой России» стало формирование основных направлений предвыборной программы партии, основу которой составляет выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Мы обязательно продолжим их обсуждение в каждом регионе и каждом муниципальном образовании, чтобы программа действий «Единой России» стала по-настоящему народной и максимально учитывала потребности и пожелания людей.

Съезд «Единой России» выдвинул кандидатов от регионов

По 183-му одномандатному округу утверждена кандидатура действующего депутата Госдумы Виктора Дзюбы, по 184-му округу будет баллотироваться уполномоченный представитель губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина.

В региональную группу №34 федерального партийного списка вошли: Николай Воробьев, Николай Петрунин, Екатерина Толстая, Илья Курилов, Владислав Нагорный, Александр Рем, Илья Степанов.