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Тульский «Арсенал» подписал контракт с бывшим полузащитником «Спартака»

Тульский «Арсенал» подписал контракт с бывшим полузащитником «Спартака»

24-летний Аяз Гулиев будет играть за красно-жёлтых ближайшие два года.

«Арсенал» объявил о подписании двухлетнего соглашения с 24-летним Аязом Гулиевым. Аяз – выпускник академии московского «Спартака». В 2013 году дебютировал за дубль, а чуть позже – за «Спартак-2».

В премьер-лиге Гулиев играл за махачкалинский «Анжи», «Ростов» и московский «Спартак». Полузащитник имеет опыт выступлений в молодежной сборной России.

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