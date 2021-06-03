Принят закон о бесплатной газификации

1 июня Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект с поправками «Единой России» о бесплатном для граждан подведении газа к их земельным участкам в газифицированных населенных пунктах. Ранее партия направила в адрес Президента соответствующую инициативу, которую Владимир Путин поддержал в своем Послании Федеральному Собранию.

Бесплатное подключение людей к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. Выполнять его будет единый оператор газификации по принципу «одного окна», чтобы освободить граждан от необходимости «бегать по инстанциям». Это вдвое сократит сроки подключения к газу.

Процесс подключения станет максимально удобным, простым и понятным для людей. В частности, будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.

По экспертным оценкам, бесплатная газификация охватит около 2 млн российских домохозяйств.

Как подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, в настоящее время нередки ситуации, когда люди, взяв ипотеку и построив дом, вынуждены брать потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ.

«Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен и люди не должны за это платить», — подчеркнул он.

Он также отметил, что работа над решением вопроса не заканчивается — правительству предстоит оперативная подготовка проработанных нормативных актов для реализации законодательных норм.

Сергей Неверов также добавил, что после принятия закона правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.