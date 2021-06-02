Без затрат и увольнений: как тульские предприятия повышают производительность труда

Компания «Арнест МеталлПак», производящая жестяные аэрозольные баллоны для средств бытовой химии и косметики, начала работать в Особой экономической зоне «Узловая» в 2017 году. Оборудование на предприятии новое, но выйти на полную мощность никак не получалось. Тогда руководство завода приняло решение поучаствовать в программе по модернизации производства в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В качестве наставника на производство был направлен специалист Федерального центра компетенций. Для реализации пилотного проекта была выбрана линия №1, на которой производится жестяной баллон диаметром 52 миллиметра.

Это тара для наполнения аэрозольной продукцией. Благодаря нацпроекту и бережливым технологиям на линии удалось выпускать дополнительно по 1,5 миллиона штук аэрозольных баллонов в месяц.

Начальник производства компании «Арнест МеталлПак» Илья Николаев:

– Мы запустили эту линию в 2019 году, а в 2020-м вошли в национальный проект. Благодаря ФЦК и Фонду развития промышленности Тульской области нам удалось повысить производительность труда на 35%. Мощность линии до внедрения бережливых технологий составляла 87 тысяч баллонов в сутки, теперь мы выпускаем 140 тысяч, а до конца третьего квартала планируем выйти на 170 тысяч баллонов в сутки.

По словам старшего руководителя проекта Федерального центра компетенций Андрея Катасонова, на производстве «Арнест МеталлПак» удалось без серьезных финансовых затрат:

– Первое, что мы сделали здесь, – подвинули ножницы ближе к линии резки. Теперь не нужно складировать заготовки, переносить их. Они находятся рядом, и с задачей справляется один человек. Так мы оптимизировали одного сотрудника, перевели его на другую позицию на производстве, туда, где как раз нужен был специалист.

Также мы оптимизировали время переналадки линии. На заводе выпускается несколько видов баллонов, переход от производства разных моделей занимал раньше 141 минуту, после нашего вмешательства эта же работа стала занимать 34 минуты. Это стало возможным за счет того, что мы подготовили наладчику все инструменты, чтобы он не отвлекался на их поиск. Также наладили процедуры перенастройки. Например, поставили счетчик, который показывает, на сколько нужно подкрутить вал под новый размер баллончиков.

Еще пример: в хвосте линии есть планка, которая не пускает баллон на упаковку. Раньше ее подкручивали по баллонам, ставили их, замеряли расстояние. Теперь на боковинах планки нанесли риски, которые помогают сразу сориентироваться в размерах. И таких важных моментов, которые кажутся мелочами, много, от удобного расположения инструментов до распределения заготовок на складе.

Участников программы по модернизации производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» в Тульской области уже много.

Дмитрий Пронин, директор Фонда развития промышленности:

– Компания «Арнест МеталлПак» – одно из ведущих предприятий проекта. Здесь удалось сделать очень много и значительно повысить результаты. Это только начало процесса, рабочая группа будет прорабатывать и другие производственные линии, в том числе в новом цехе, в котором производятся крышки жестяного баллона.

«Арнест МеталлПак» – одно из уникальных производств России. Несмотря на то, что здесь установлено современное оборудование, на производстве есть потенциал улучшений. Это один из показателей того, что даже на самых современных производствах внедрение методов производительности труда позволяет на 20-30% повысить результаты.

Если говорить о регионе, сейчас в программе участвует 60 предприятий, 40 из них уже пришли к тиражированию результатов.

В процессе сейчас восемь производств. При этом среди них такие известные компании, как «Тульская гармонь», в которой мы уже в июле будем готовы показать результаты.

Мы начинаем активную работу с предприятиями сегмента МСП. Если крупные компании уже включились в проект, то теперь мы приглашаем средний и малый бизнес узнать, что такое методология повышения производительности, и ощутить на себе реальные результаты уже в течение полугода.

Также развиваются механизмы поддержки. В этом году Тульская область стала одним из лидеров по предоставлению льготных займов предприятиям – участникам нацпроекта. Речь о льготной программе Фонда развития промышленности под 1% годовых на мероприятия по повышению производительности труда, которые позволят компаниям стать более эффективными.

Помимо этого продолжается обучение руководителей и рабочих групп, потому что люди должны хорошо понимать, как можно модернизировать производство и быть готовыми к изменениям. На мероприятия в рамках нацпроекта израсходовано порядка 50 миллионов рублей.