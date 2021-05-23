Топ-5 событий недели: юбилей Анатолия Карпова, звезда Ланового, реликвии Куликова поля

Юбилей Анатолия Карпова

Анатолий Карпов – один из самых известных и почитаемых туляков. Да, он не родился в Туле, но ведь, например, и оружейник Федор Токарев тоже появился на свет далеко от наших мест, однако это не мешает считать его одним из символов города рабочей славы.

Пять лет жизни юного Анатолия Карпова в Туле во многом определили его дальнейшую судьбу. Здесь он пошел в шахматную секцию Дворца пионеров к тренеру Ефременкову, в качестве туляка добивался своих первых спортивных успехов. В 1966 году, в пятнадцать лет, выполнил норматив мастера спорта, стал ездить, и побеждать, на международные турниры. Но, кстати говоря, чемпионом области так и не стал.

В 1969-м, еще туляком, но уже студентом МГУ победил на юношеском чемпионате мира. Возвращения титула сильнейшего молодого шахматиста планеты в СССР ждали двенадцать лет!

А потом были его знаменитые матчи с перебежчиком Виктором Корчным, с сообщений о котором начинались выпуски обычных новостей едва ли не во всем мире, затянувшийся на несколько месяцев матч с претендентом Каспаровым, который прервали при счет 5:3 в пользу Карпова, и много чего еще. Целых десять лет Карпов носил титул сильнейшего шахматиста планеты. И если где-то там снимают фильмы про «Ход королевы», то у нас в стране и, само собой, в Туле был настоящий, невыдуманный король шахмат, путь которого на Олимп оказался не менее сложным.

Со своей второй родиной, куда семья Карповых когда-то переехала из Златоуста, Анатолий Евгеньевич никогда не прерывал связи. Тем более, что здесь все также жили его родители. Он часто бывал в своей родной двадцатой школе, выступал с сеансами одновременной игры в Тульском шахматном клубе, который теперь носит его имя, принимал участие в различных городских мероприятиях. И отзывался о городе всегда с уважением: «здесь хорошая шахматная школа и замечательные традиции».

В канун юбилея великого чемпиона великой страны «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность» Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Анатолия Карпова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Звезда Василия Ланового

В Городском концертном зале прошел XIX Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. Он посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Озерова и 80-летию обороны Тулы и Москвы. Президент фестиваля Олег Урюмцев поблагодарил Алексея Дюмина, региональное правительство и министерство культуры за организацию фестиваля на территории Тульской области.

В рамках церемонии открытия на Аллее Славы у Тульского областного центра молодежи состоялось открытие звезды народного артиста СССР Василия Ланового.

Лановой – один из символов неповторимого советского кино – Иван Варрава из «Офицеров», несгибаемый Павка Корчагин, Анатоль Курагин из «Войны и мира» и, конечно, мужчина на одесском пляже: как красиво плывут спортсмены в полосатых купальниках. Сам он говорил, что больше всего любит сниматься в фильмах романтических и военных. А вот комедийные ему не предлагали. Поэтому с такой теплотой он вспоминал всегда ту сцену из «Полосатого рейса».

К романтическим ролям Василий Семенович относил и «Павку Корчагина», а о военных говорил, что это вечная его боль, то, что всегда воспринимается с волнением. Как-то, в одном из тульских интервью, признался, что переговорщик Карл Вольф, которого он сыграл в фильме «Семнадцать мгновений весны», посчитал, что они совсем непохожи. На тот момент это уж точно соответствовало истине. С Вольфом, который весил уже килограмм 150, на приеме в Бонне познакомился Юлиан Семенов. При всем при этом Вольф через автора «Семнадцати мгновений» передал Лановому бутылку хорошего коньяка.

В Тулу Василий Семенович впервые приехал в марте 1971 года с творческим отчетом коллектива родного театра им. Вахтангова. Он только что снялся в фильме «Любовь Яровая», а об «Офицерах», которые лишь готовились к прокату, отозвался весьма скромно: «Роль одного из двух главных героев исполняю я». Но те гастроли запомнил очень хорошо, вспоминал о них и через двадцать лет: театр привез несколько названий, объездили всю область, побывали даже в шахтерских поселках.

В нынешней программе фестиваля участвовали более семидесяти фильмов. Решением жюри приз имени Николая Олялина «За актерское мастерство» был присужден актрисе театра и кино Екатерине Климовой. Этот приз вручила народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Приз «Золотой меч» за вклад в развитие военного кино получил народный артист России Владимир Стеклов.

Победителем фестиваля жюри признало фильм «Зоя», посвященного Зое Космодемьянской.

В тульских школах прозвучали последние звонки

Для более чем 18 с половиной тысяч выпускников Тульской области на минувшей неделе прозвучали последние звонки. В этом году санитарно-эпидемиологическая обстановка в Тульской области позволила, наконец, провести последние звонки и выпускные в общем режиме, так что в каждом учебном заведении трогательные праздники прощания со школой состоялись в традиционном формате, с участием родителей. Правда, при непременном условии заполняемости школьных залов не более пятидесяти процентов. При этом те родители, которые прошли вакцинацию, не учитывались в расчете количества участников.

Молодых людей, вступающих во взрослую жизнь, поприветствовал губернатор области Алексей Дюмин: «В нашем регионе есть предприятия и организации, где нужны молодые, амбициозные и талантливые люди. Такие, как вы. Пусть выбор дальнейшего пути будет осознанным, а дело, которому вы посвятите себя, поможет вам полностью раскрыть свой потенциал. Верьте в себя и упорно идите к своей мечте. Пусть все у вас получается».

Из Тулы в Воронеж, из Воронежа в Тулу

В театрах Тулы и Воронежа завершились «Большие гастроли» – всероссийская гастрольно-концертная программа, в ходе которой тульский театр побывал в гостях у воронежцев, а Воронежская академическая драма имени А.Кольцова приезжала в Тулу.

Десять с лишним дней подряд – это о-о-очень большие гастроли по нынешним меркам. Вполне вероятно, что и не последние, ведь оба коллектива произвели на новых зрителей благоприятное впечатление. Хотя у самих артистов имелись некоторые трудности. Воронежцы привыкали к более просторной тульской сцене, а тулякам надо было приспособиться к более камерной воронежской.

Гастроли – это всегда возможность увидеть нечто новое или сравнить с тем, что уже знакомо. Воронежский театр показал нам гоголевскую «Женитьбу» и «Итальянский брак», он же «Брак по-итальянски», он же «Филумена Мартурано» Эдуарда де Филиппо. И та, и другая пьеса значились в репертуаре нашего театра не так давно. Также гости Тулы порадовали зрителей спектаклем «Баба Шанель» модного современного драматурга Николая Коляды и чеховской «Чайкой». Чехову, даром, что сам драматург любил отдыхать в Алексине, на нашей сцене совсем не везет. Последняя постановка по его пьесе шла в Туле тридцать с лишним лет назад. Ну вот, наконец, хотя бы «Чайка» долетела.

Туляки показали в Воронеже «Нахлебника» Тургенева, «Авантюриста» Клода Манье, лидеров зрительского успеха «Боинг-Боинг» Марка Камолетти, «Знойные мамочки» Дэвида Кристнера, а также «Умную дурочку» Лопе де Вега и «Землю Эльзы» Ярославы Пулинович.

На Куликовом поле нашли исторические реликвии

Отряд Тульской археологической экспедиции Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в ходе раскопок в районе деревни Хворостянки, обнаружил два наконечника стрел и калачевидное кресало. Все они относятся к временам Мамаева побоища 1380 года.

Один из найденных наконечников – с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы. Также интересны для исследователей несколько деталей конской сбруи, но их атрибутация еще впереди.

Чтобы сделать эти находки, исследователи заложили серию шурфов, с помощью которых выяснили, что глубина почвенного слоя на данном участке составляет 60-80 сантиметров. Это в два раза превышало глубину обнаружения металлических предметов с помощью металлодетектора. Тогда для поисковых работ в районе центрального скопления находок сделали механизированное вскрытие почвенного горизонта по створам на участке в 0,5 гектаров. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров.

В конце сентября работы на месте Куликовской битвы продолжатся. В прошлом году археологи пополнили свод реликвий сражения тремя находками. Это железная ременная накладка, наконечник стрелы и крест-энколпион. Всего на сегодня ученым известно около 200 свидетельств сражения на Куликовом поле, обнаруженных в XIX-XXI веках. Более 60 реликвий Куликовской битвы представлены в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» нового музея в Моховом.