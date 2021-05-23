Психиатр назвал основные признаки телефонного гипноза и НЛП

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В Тульской области жертвами мошенников каждый день становятся до десятка человек.

Только за субботу у двух граждан преступниками были похищены 460 тысяч рублей. А за сутки 21 мая на счета злоумышленников было перечислено около 2,5 млн рублей. Из них почти 1,8 млн рублей перевела одна из жертв, оформив на себя несколько кредитов для «защиты» от неких кредитных аферистов.

Как правило, многие пострадавшие от действий мошенников потом рассказывают полицейским, что знали о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки и переводят злоумышленникам миллионы, в том числе взятые в кредит.

Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев уверен, что все дело в гипнозе и нейролингвистическом программировании, которым пользуются мошенники.

Он рассказал агентству «Прайм» основные признаки гипноза по телефону. Главный из них – сильно сфокусированное внимание на голосе гипнотизёра-мошенника и полное подчинение ему с реализацией всех команд-приказов.

«При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает воспринимать окружающую среду», — отмечает эксперт.

По его словам, при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется «раппОрт» или речевая связь, благодаря которой жертва выполняет все приказы.

По словам Игоря Салынцева, аферисты действуют по стандартной схеме:

Разговор с жертвой мошенники начинают «доброжелательным и мягким голосом», здороваются и обращаются к жертве по имени и отчеству. Сообщают о проблеме – кто-то пытается украсть деньги, или же наоборот рассказывают о внезапных подарках судьбы – положенной путевке, выплате от государства или компенсации за что-нибудь. После сразу же предлагают помощь. Далее попросят данные вашей банковской карты для проверки данных или перечисления «положенной суммы денег».

Завороженные вежливым и участливым голосом, его готовностью помочь, вы уже сосредоточены на телефонном разговоре. Вы отвечаете «да» на предложения и сообщаете номер карты уже автоматически. Однако нужен пароль и искомое число на оборотной стороне карточки. В этот момент вам приходит сообщение из банка на мобильный телефон о попытке взлома, что вводит вас в замешательство. И в этот момент мошенники уже командным голосом заставляют вас произнести пароль, объясняя это необходимостью проверки банком снятия малой суммы со счёта.

Необходимо прервать цепочку обманных действий и поинтересоваться данными абонента, его ФИО, адресом офиса. В этом случае замешательство появляется и у мошенника, который прерывает разговор.

– Чтобы уберечься от аферы, необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком. Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить — и тогда можно сразу убедиться во лжи, — заключил Салынцев.

Жертвы таких аферистов как правило – одинокие доверчивые люди и пенсионеры. Также влиянию гипноза подвержены люди с художественным складом ума.

Не попадаются на уловки гипноза недоверчивые люди мыслительного склада ума, склонные к анализу: они ставят под сомнение достоверность слов собеседника и уточняющими вопросами ломают цепочку произносимых «доброжелателем» команд.

Полиция Тульской области просит жителей проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными во время различных банковских операций и при переводе денег на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!