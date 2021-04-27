Задача – услышать каждого: предложения в Программу развития области принимаются онлайн

В понедельник, 26 апреля, по поручению губернатора Алексея Дюмина стартовал следующий, самый масштабный этап работы над программой: народное обсуждение.

Теперь каждому жителю области предоставлена возможность внести свои идеи и предложения в документ, по которому будет жить и развиваться область в следующие пять лет. Причем сделать это можно не только во время общественных обсуждений, но и онлайн – на специально созданном сайте программа71.рф.

Этапу народного обсуждения предшествовал этап экспертный: региональным отделением партии «Единая Россия» в областном центре и во всех районах области были проведены специальные стратегические сессии – с участием экспертов из каждой отрасли экономики, общественных активистов, руководителей предприятий и учреждений регионального и районного уровней. В общей сложности прошло более 30 круглых столов, на которых был озвучен целый ряд инициатив по развитию инженерной и дорожной инфраструктуры, повышению качества и доступности медицинской помощи, поддержке промышленности и АПК, малого и среднего предпринимательства, созданию комфортной среды проживания и многие другие предложения экспертов. Мы в своих публикациях подробно рассказывали о самих сессиях и о результатах работы региональных и местных экспертов.

Теперь слово жителям области! Первое мероприятие этапа народного обсуждения прошло в Доме культуры поселка Иншинский Ленинского района города Тулы. Этот населенный пункт, как и еще порядка 250 поселков и деревень, сравнительно недавно стал частью областного центра, поэтому для руководства города мнение местных жителей служит своеобразным индикатором проблем и задач развития территории, а кроме того, проекцией на жизнь региона в целом. Не случайно участие в общественном обсуждении приняли депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба, депутат Тульской городской Думы, член президиума регионального политсовета, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Александр Швыков и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

– Губернатор поставил переда нами задачу услышать каждого жителя и донести до разработчиков Программы все предложения и пожелания, – отметил депутат ГД РФ Виктор Дзюба. – Мне особенно приятно, что общественные обсуждения начались в моем родном Привокзальном округе, в котором дважды – в 2010 и 2014 годах – я избирался в городскую Думу и жители которого в 2016 году доверили мне представлять Тульский регион в российском парламенте. Работа над Программой развития – важное и ответственное мероприятие, затрагивающее все сферы жизнедеятельности и интересы каждого из нас. Именно поэтому по поручению губернатора области Алексея Геннадьевича Дюмина организовано широкое народное обсуждение программы.

Ключевым направлением работы назвал общественное обсуждение Программы глава городской администрации Дмитрий Миляев.

– Вместе с руководителями предприятий и организаций, представителями трудовых коллективов и территориального самоуправления, общественными активистами и местными жители мы должны определить стратегию развития области на ближайший пятилетний цикл, – сказал Дмитрий Миляев. – Важно понимать запросы жителей, видеть конкретные цели и задачи. Иначе можно потратить бюджетные деньги, но не достигнуть нужного результата. Именно поэтому обсуждение Программы должно быть всенародным!

И туляки готовы принимать в нем активное участие – первое общественное обсуждение в поселке Иншинский это подтвердило. Основные проблемы, которые волнуют жителей Ленинского района, – это дороги и тротуары, водоснабжение и качество воды, газификация, качество и доступность медицинской помощи, строительство спортивных объектов.

Оксана Бурак, жительница д. Струково, рассказала, что в их населенном пункте нет внутрипоселковых дорог: чтобы проехать до центра, нужно иметь внедорожник. Жители пытались решить проблемы своими силами, но, во-первых, это затратно, а во-вторых, не все готовы участвовать в финансировании. По ее мнению, земли под индивидуальное жилищное строительство должны быть обеспечены необходимой дорожной и инженерной инфраструктурой для комфортного проживания.

Жительница пос. Петровский Татьяна Анатольевна Куршина не первый год добивается строительства тротуаров в направлении от поселка к Одоевскому шоссе. Она рассказала, что автомобильную дорогу построили, а про пешеходов забыли, как забыли про безопасность дорожного движения на скоростном участке Одоевского шоссе между остановками «База №10» и «Дачи». Люди вынуждены ходить по обочине, что создает реальную угрозу их жизни и здоровью.

Вопросом восстановления дороги после проведенной газификации 60 домохозяйств озабочена председатель ТОС д. Нижняя Китаевка Ольга Муханова. Вопрос этот локальный, но далеко не последний для населения большой деревни. По мнению председателя ТОС, вопросы благоустройства и комфорта проживания стоят на первом месте и в городе, и на селе. Им надо уделять больше внимания.

Председателя ТОС «Юрьево» Надежду Щербакову волнует проблема качества питьевой воды. Она рассказала, что много лет жители Юрьева добиваются установки станции обезжелезивания и вынуждены покупать воду для питья. А вот в д. Долгое вообще нет водопровода. По словам местного старосты Марины Миловановой, мощность скважины рассчитана только на 13 домов, а в деревне их 250. Проблема, что называется, говорит сама за себя.

И это лишь часть вопросов первого порядка, которые волнуют жителей Ленинского района. Все они были обсуждены на тематических секциях и нашли отражение в протоколах мероприятия.

Но общественные обсуждения – это лишь один из способов сбора предложений туляков.

Чтобы как можно больше жителей области приняли участие в обсуждении и подготовке Программы развития, создан сайт программа71.рф. На этой интерактивной платформе рассказывается о том, что такое Программа развития, каковы итоги реализации предыдущей, как формируется новая, на 2021-2026 годы. Но самое главное: в соответствующем разделе открыт прием идей и предложений жителей региона, и внести их может абсолютно каждый.

Все предложения пройдут предварительную экспертную оценку во избежание дубляжей, а затем появятся в открытом доступе, чтобы посетители сайта могли с ними ознакомиться и за них проголосовать. Инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут в обязательном порядке вынесены на заседание Экспертного совета. Но команда разработчиков Программы обязуется просматривать не только самые «популярные» предложения, но и все остальные, поступившие на сайт.

Участником этой большой важной работы по созданию стратегически важного документа сможет стать каждый. Заходите на сайт, вносите свои предложения, а также голосуйте за предложения других участников. Давайте вместе создавать будущее Тульской области!