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Тысяча предложений губернатору

Тысяча предложений губернатору

Что предлагали жители области в новую Программу развития региона.

Закончилось проведение региональных и муниципальных экспертных сессий по формированию предложений в Программу развития Тульской области на 2021−2026 годы. Общественное обсуждение будущей Программы, по поручению губернатора, организует региональное отделение партии «Единая Россия».

За полтора месяца было проведено 22 круглых стола в районах области и шесть региональных сессий в Туле. В экспертных обсуждениях приняли участие без малого полторы тысячи человек — 1416 специалистов и экспертов в своих отраслях, представителей общественных организаций.

Напомним, региональные сессии были тематическими. В каждой сессии участвовали эксперты и специалисты регионального масштаба по соответствующим направлениям: «Забота о людях», «Промышленность, цифровизация, инновации. Поддержка предпринимательства», «Агропромышленный комплекс и развитие села», «Здоровый и сильный регион», «Современная комфортная среда для жизни», «Человеческий потенциал». Подробные рассказы об этих сессиях вы можете найти в материалах рубрики «Объективно».

В районах же обсуждение, после общей вводной части, разбивалось по нескольким тематическим группам — секциям, в соответствии со специальностью и профессиональными интересами участвующих в сессии районных экспертов. Ведущими этих сессий были Надежда Школкина, уполномоченный представитель губернатора по работе с муниципальными образованиями, и Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы от Тульской области.

По результатам муниципальных сессий, прошедших в каждом районе области, было получено 1140 предложений.

277 — секция «Экономическое развитие», 314 — секция «Здоровье», 311 — секция «Современная и комфортная среда для жизни», 238 — «Человеческий потенциал и забота о людях». Все они были направлены в правительство региона, в команду разработчиков Программы развития.

– Очень актуально, конструктивно, информативно, внесены важные вопросы на обсуждение. Отлично, позитивно и содержательно, продуктивно. Необходимая программа, были внесены актуальные и конструктивные предложения по развитию района и области в целом, — так отзывались участники экспертных советов и жители районов о проведении круглых столов и экспертных сессий.

Обсуждения с участием местных экспертов показали, что проблемы в самых разных районах области схожие — ремонт дорог, очистка воды, изношенность коммунальных сетей, отсутствие и некачественная работа очистных сооружений, нехватка молодых кадров в сферах культуры, спорта и образования. Во всех районах будут рады новым инвесторам, ищут возможности для налоговых льгот малому бизнесу.

Много говорилось о дорогах и транспортном сообщении. Например, в Белевском районе, и не только там, актуальна доставка жителей в другой город для получения медицинского обслуживания. Из Белева люди ездят в Суворов, где ведут прием некоторые профильные врачи. Также в Белеве нужна объездная дорога вокруг города.

В Волово просят организовать прямое транспортное сообщение с Тулой и Ефремовом. Нужна программа ремонта сельских дорог и субсидирования частных перевозчиков, работающих на сельских маршрутах.

В Богородицке актуален ремонт старой дороги от микрорайона Жданковский до Товарковского, и освещения региональных дорог третьей и четвертой категорий за счет федерального и регионального бюджетов.

Много говорилось о необходимости продления программы переселения из аварийного жилья и строительства домов в населенных пунктах, откуда производится переселение. А также о внесении изменений в федеральную программу, в которую было бы включено финансирование сноса, вывоза и утилизации аварийных домов, поскольку ни в муниципальных, ни в областном бюджете средств на это нет, а нужны десятки миллионов рублей.

Для небольших и отдаленных муниципальных образований, таких как Дубенский, Одоевский, Арсеньевский, п. Славный, очень актуальным оказалось проведение высокоскоростного интернета за те же деньги, что и в крупных городах.

Много внимания обращалось на развитие туризма — одного из нынешних брендов области. Для этого нужна информационная поддержка местного туристического бренда, поддержка предпринимателей, развивающих туристическую деятельность, создание инфраструктуры. В Кимовском районе, например, это места отдыха для паломников. А в Донском — реставрация усыпальницы и парка графа Бобринского для включения этого объекта в туристический маршрут.

Практически в каждом районе области есть и свои, актуальные для этого региона предложения.

Например, в Алексине хотят восстановить судоходное движение по Оке.

В Одоевском районе было озвучено предложение создания отдельных поселений для привлеченных специалистов — врачей и учителей – с возможностью приватизации домов после окончания обязательного срока работы.

В Арсеньевском районе просят ввести льготный тариф на электроснабжение для уличного освещения, которое сейчас считается по тарифу для предприятий.

В Узловой говорят о программе развития шахтерских поселков, строительстве пешеходного перехода через железнодорожный переезд в районе улиц Васильева и Советской, строительстве путепровода в районе Заводской улицы.

В Донском просят поддержать заказами местный радиозавод.

В Ясногорске нужна модернизация элеватора и привлечение инвесторов к переработке сельскохозяйственной продукции.

В Черни также просят преференции для сельскохозяйственных производств, возвращения статуса местной городской больницы и открытия специализированных отделений на ее базе.

В Плавском районе говорили о строительстве роддома, увеличении парка машин скорой помощи, увеличении посевных площадей.

В Куркино предлагают пересмотреть маршрутизацию по узким специалистам для больных. В частности, направлять пациентов не в Ефремов, с которым нет прямого сообщения, а в Тулу. Просят также сделать реконструкцию поселкового стадиона.

В Киреевском районе говорят о поддержке и материальном сопровождении нового проекта «Медицинский класс» на базе Центра образования №2.

В Волово актуальна организация медицинского обслуживания в селах — выездной поликлиники и аптечных пунктов.

В Тепло-Огаревском районе нужен новый ФОК.

Эти и многие другие предложения по итогам каждой районной сессии были запротоколированы и переданы разработчикам будущей Программы развития Тульской области.

Надежда Школкина, уполномоченный представитель губернатора по работе с муниципальными образованиями:

Надежда Школкина

– Вся формирующаяся программа развития — для человека и вокруг человека. Нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь, нет ничего более значимого, чем инвестиции в человеческий капитал. Тульская область обладает большим потенциалом: это и крупные, высокотехнологичные промышленные производства, научные и образовательные организации, богатейшее культурное наследие. Но главное в нашей области — замечательные люди. Важно создать все условия для развития человеческого потенциала. А это и хорошее здравоохранение, и образование, и патриотическое воспитание, и молодежная политика, и досуг, и комфортные условия проживания.

Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы РФ:

Виктор Дзюба

– Считаю, что одна из основ развития промышленности и экономики в целом — это кооперация. Здесь как в семье: взрослые должны помогать детям становиться на ноги. Так и в производстве — крупные предприятия способны сыграть серьезную роль в развитии малого бизнеса. Еще одна важная тема — кадры. Нужно поднимать престиж рабочих профессий. Молодые люди должны знать, что фрезеровщики, слесари, токари получают сегодня неплохую зарплату. Но этим нельзя ограничиваться. Любой специалист заинтересован в том, чтобы работать на современном оборудовании. Кроме того, нужно заниматься решением широкого круга социальных вопросов. Всё это надо создавать всем вместе, включая эти направления в программу развития области. Надо помогать друг другу, чтобы регион наш стал еще краше и Тульская область жила лучше.

 

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