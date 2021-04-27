Тулачермет обновил систему электрической централизации железнодорожной инфраструктуры

Фото Тулачермета.

В реализацию проекта вложено 110 млн рублей.

В рамках обновления проведена замена элементов системы: питающей установки, сетей и напольного оборудования. Число светофоров и стрелочных переводов, подключенных к системе, увеличено на четверть, проложено более 160 км кабельной сети.

Станция «Сортировочная» расположена на Тулачермете. В сутки через нее проходит порядка 600 вагонов, а годовой грузооборот составляет 18 млн тонн.

«Модернизация позволила ускорить работу железнодорожного транспорта на предприятии и повысить безопасность движения», — отметил начальник железнодорожного цеха Тулачермета Денис Зиборов.