Фото Тулачермета.
Тулачермет обновил систему электрической централизации железнодорожной инфраструктуры
На Тулачермете завершена модернизация системы электрической централизации станции «Сортировочная».
В реализацию проекта вложено 110 млн рублей.
В рамках обновления проведена замена элементов системы: питающей установки, сетей и напольного оборудования. Число светофоров и стрелочных переводов, подключенных к системе, увеличено на четверть, проложено более 160 км кабельной сети.
Станция «Сортировочная» расположена на Тулачермете. В сутки через нее проходит порядка 600 вагонов, а годовой грузооборот составляет 18 млн тонн.
«Модернизация позволила ускорить работу железнодорожного транспорта на предприятии и повысить безопасность движения», — отметил начальник железнодорожного цеха Тулачермета Денис Зиборов.
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