новости
новости
Регистрация
Тулачермет обновил систему электрической централизации железнодорожной инфраструктуры
Фото Тулачермета.

Тулачермет обновил систему электрической централизации железнодорожной инфраструктуры

На Тулачермете завершена модернизация системы электрической централизации станции «Сортировочная».

В реализацию проекта вложено 110 млн рублей.

В рамках обновления проведена замена элементов системы: питающей установки, сетей и напольного оборудования. Число светофоров и стрелочных переводов, подключенных к системе, увеличено на четверть, проложено более 160 км кабельной сети.

Станция «Сортировочная» расположена на Тулачермете. В сутки через нее проходит порядка 600 вагонов, а годовой грузооборот составляет 18 млн тонн.

«Модернизация позволила ускорить работу железнодорожного транспорта на предприятии и повысить безопасность движения», — отметил начальник железнодорожного цеха Тулачермета Денис Зиборов.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:35 0
Другие статьи по темам
Событие
ТулачерметстанцияСортировочная
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам предлагают выбрать новый дизайн-проект Молодежного бульвара
Тулякам предлагают выбрать новый дизайн-проект Молодежного бульвара
Задача – услышать каждого: предложения в Программу развития области принимаются онлайн
Задача – услышать каждого: предложения в Программу развития области принимаются онлайн
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.