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Владельцев элитных коттеджей в Туле и области начали отключать от газа за долги
Фото из архива Myslo.

Владельцев элитных коттеджей в Туле и области начали отключать от газа за долги

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» отключают от газа домовладения региона в целях повышения платёжной дисциплины абонентов.

В 2021 году за долг в размере 52 тыс. рублей отключён коттедж в Туле.

В Заокском районе в коттеджных посёлках Рождествено и Темьянь-2 отключено два особняка за долги в размере 56 тыс. и 76 тыс. рублей.

В Донском владелец дома площадью около 400 кв. м отключён от сети газоснабжения за долг в 30 тысяч рублей. Подача газа должникам возобновится только после оплаты задолженности в полном объёме, а также всех пеней, издержек и расходов на отключение и подключение газа.

Всего на 1 апреля 2021 г. долги населения Тульской области за газ составили 255 млн рублей.

 

Напомним, в прошлом году газовики креативно напоминали о долге владельцам коттеджей: бетонный цилиндр весом 5 тонн с надписью «Долг за газ» с помощью спецтехники установили возле двухэтажного коттеджа в Гарнизонном проезде.

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:14 +6
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