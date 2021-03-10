Тульские партийцы против беспартийного ковида: партийные итоги года с коронавирусом

9 марта на совещании в областном правительстве губернатор Алексей Дюмин подвел некоторые итоги того года, который Тульская область прожила в условиях пандемии.

Глава региона дал оценку работе не только оперативного штаба, но и региональных отделений политических партий. И в отличие от оперштаба, чья работа была названа слаженной, подавляющее большинство региональных партийных отделений губернатор, мягко говоря, совсем не похвалил.

Собственно говоря, слова благодарности прозвучали в адрес только ОДНОГО партийного отделения — «Единой России». Алексей Дюмин отметил работу волонтеров, поставки оборудования и медикаментов. Про остальные партии губернатор сказал, что они, несмотря на пример, подаваемый «Единой Россией», вовлеченности не проявили. Цитата: «В основном только высказывания по поводу принимаемых мер».

Мы попытались разобраться: а и вправду, чем же занимались тульские областные партотделения в течение всего года борьбы с коронавирусом? Сразу признаемся: нам пришлось изрядно покопаться в поисковиках.

«Справедливая Россия»

В тульских социальных сетях этой партии, которая сейчас, напомним, после объединения с еще двумя партиями, уже и называется совсем по-другому, ее участие в борьбе с пандемией выглядит вполне себе прилично. Вот вы, возможно, не знали и не замечали, но, оказывается, у регионального отделения «эсеров»… тоже есть свои волонтеры! Уж не знаем, насколько широк охват Тулы данной волонтерской организацией, но, как пишут сами «справоросы», их волонтеры, совсем как волонтеры «Единой России», тоже осуществляли адресную доставку продуктовых наборов пожилым жителям областного центра и помогали решать бытовые вопросы.

Кроме того, целых два раза региональное отделение «Справедливой России» — в конце февраля и в марте уже этого года, с интервалом буквально в несколько дней — организовало раздачу медицинских масок на улицах Тулы. Самое время, не правда ли?

ЛДПР

В самом начале пандемии активисты ЛДПР запомнились тем, что одними из первых в Туле, еще в марте прошлого года, начали раздавать на улицах города… нет, не маски — листовки о правилах профилактики коронавирусной инфекции. И это было действительно заметно — в отличие от, например, работы партии по оказанию помощи пожилым гражданам, медикам, многодетным семьям. Вы не знали об этом? Но вот в соцсетях партийного отделения написано.

Впрочем, самым значительным партийным вкладом ЛДПР в борьбу с коронавирусом стало широкое освещение в СМИ того действа, когда Владимир Вольфович Жириновский одним из первых российских политиков сделал себе прививку. Ну разве этого не достаточно?

КПРФ

А вот взаимоотношения тульских коммунистов с коронавирусом оказались куда более сложными. Еще год назад, в апреле 2020-го, на пике интереса к этой теме, федеральный сайт КПРФ опубликовал рейтинг вовлеченности своих региональных отделений в коронавирусную повестку. Причем критерием выступало то, насколько партийцы на местах используют различные «передовые практики поддержки наиболее уязвимых слоев населения». Так вот уже тогда и по оценке своего же собственного руководства, в рейтинге антиковидной активности Тульское отделение КПРФ среди прочих областных отделений заняло… аж 68-е место!

В дальнейшем в плане хоть каких-то реальных «антиковидных» действий со стороны тульских коммунистов мало что изменилось. Зато в различных информационных источниках местного отделения партии было много различных жутких предсказаний о том, что российские больницы могут получить право отказывать пациентам в медпомощи, что Минфин предполагает в 2021 году резко сократить расходы на медицину. Не сбылось ничего.

«Яблоко»

Из всех прочих, непарламентских партий в какой-либо «антиковидной» активности можно было заметить разве что «Яблоко». Да и то — исключительно благодаря единожды высказанному призыву к областной власти выделить из областного бюджета на дополнительное финансирование антикоронавирусных мероприятий 1,4 миллиарда рублей — за счет тех статей бюджета, которые, по мнению «яблочников», подлежат пересмотру.

Ну, можно еще вспомнить робко высказанное требование к правительству области выделить 80 миллионов рублей на закупку масок на ближайший месяц. Да и то: отметить это требование можно только за то, что в том же самом обращении тульские «яблочники» высказались… о «сомнительной эффективности» ношения масок.

Больше на странице тульского «Яблока», например «ВКонтакте», не удалось разыскать ни одной новости, связанной с оказанием какой-либо практической помощи тулякам в период карантинных ограничений. Зато глава регионального отделения партии в прошедшем году постоял в одиночном пикете.

Таким выдался прошедший коронавирусный год в Тульской области в плане активности областных партийных отделений. Но, возможно, окончательные выводы делать еще рано, потому что официально пандемия еще не признана побежденной: ряд антиковидных мер в области пока продолжает действовать — в частности, до 25 марта продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Так что у партийцев есть еще некоторое время (как минимум две недели) для того, чтобы хотя бы после критики губернатора всё осознать и исправиться.