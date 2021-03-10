Туляка осудят за кражу шлифовальных машинок

Гражданин решил обокрасть работодателя и, кроме машинок, умыкнул еще 850 рублей. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Туле 31-летний местный житель обвиняется в краже. Ранее мужчина был неоднократно судим.

По версии следствия, обвиняемый работал на шиномонтаже и в декабре прошлого года решил обокрасть работодателя. Мужчина пришел в гараж и украл оттуда прямую шлифовальную машинку с фрезой, ленточную шлифовальную машинку и 850 рублей. Ущерб от его действий составил 10 850 рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



