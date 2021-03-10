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Туляка осудят за кражу шлифовальных машинок

Туляка осудят за кражу шлифовальных машинок

Гражданин решил обокрасть работодателя и, кроме машинок, умыкнул еще 850 рублей. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Туле 31-летний местный житель обвиняется в краже. Ранее мужчина был неоднократно судим.
 
По версии следствия, обвиняемый работал на шиномонтаже и в декабре прошлого года решил обокрасть работодателя. Мужчина пришел в гараж и украл оттуда прямую шлифовальную машинку с фрезой, ленточную шлифовальную машинку и 850 рублей. Ущерб от его действий составил 10 850 рублей.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:07 +3
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