Скажите спасибо за сына, за дочку на Myslo!

В рамках спецпроекта «Рожали, знаем!» мы запускаем рубрику «Спасибо». В ней мы будем публиковать истории семей, которые стали родителями в роддомах нашего региона, и благодарности медикам, которые помогли появиться на свет новым тулякам и тулячкам.

Принять участие в рубрике благодарностей могут все желающие. Для этого достаточно прислать свою историю и отзыв на редакционную почту news@myslo.ru.

Помните имена врачей, акушеров, медсестер, которые помогли вам стать мамой и папой? Прекрасно! Перечисляйте, мы с радостью опубликуем и передадим им от вас спасибо! А если не помните, то не страшно: ваша благодарность «улетит» всему персоналу роддома. Уверяем, для каждого сотрудника тульских роддомов эти «спасибо» очень ценны и важны.

Будет замечательно, если к письму вы приложите фото — из роддома, с малышом дома, с уже подросшим ребенком. То, которое вам нравится!

И не забудьте указать свое имя и, если желаете, имя своего ребенка/имена своих детей.

Мы в редакции обязательно прочитаем каждое письмо и постараемся опубликовать как можно больше важных посланий для медиков тульских роддомов. Давайте вместе говорить спасибо тем, кто помог случиться чуду!