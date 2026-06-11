21 июня наступит день летнего солнцестояния — самый длинный день в году.

Фото из архива Myslo.

С 9 июня сблизились две яркие планеты — Венера и Юпитер. Тем, кому повезет иметь под рукой бинокль или телескоп, удастся рассмотреть детали.

Позднее, 15 июня, к дуэту планет присоединится Меркурий, а 17 июня компанию им составит Луна, которая окажется между Венерой и Юпитером. Все четыре небесных тела будут располагаться близко друг к другу и прекрасно просматриваться на вечернем небе.

Кроме того, в последний день месяца, 30 июня, жители Тульской области станут свидетелями полнолуния. А 21 июня наступит день летнего солнцестояния — самый длинный день в году.

В июне и июле появится уникальная возможность наблюдать серебристые облака. Эти редкие атмосферные явления возникают высоко в атмосфере и подсвечиваются солнечными лучами, которые едва касаются горизонта. Лучший способ увидеть их — наблюдать в северном направлении ближе к полуночи.