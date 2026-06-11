Фото Дмитрия Дзюбина и правительства Тульской области.

10 июня состоялось торжественное открытие вернисажа в тульском Фонде искусств. На первом этаже гостей встретила живая музыка.

Познакомиться с новой экспозицией приехал заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков:

«Здесь, в нашем Фонде искусств, мы теперь можем увидеть все многообразие подходов к живописи разных народов, областей, времен, и то, как преображалось видение художников. Невзирая на то, в какой республике написаны картины, их авторов объединяет одно — любовь к Родине», — рассказал Раков.

Выступили первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Николаевна Кузина и народный художник России Алексей Суховецкий. Они говорили о масштабе проекта, о культуре, единстве, о том, что искусство соединяет то, что иногда кажется слишком разным.

«Я был во многих регионах нашей страны. Мало есть подобных музейных объединений по своей значимости и по сосредоточию культурных богатств и их возможностей представить эти богатства зрителям. Для нас, московских художников, это замечательный день. Вы обладаете таким чудесным музеем, таким богатством культурного наследия прошлых эпох», — сказал Алексей Суховецкий, сделав комплимент тульскому отношению к искусству.

Экспозиция оформлена очень гармонично, на втором этаже зал разделен на две части. С одной стороны — красные стены, на которых расположились картины из центральный регионов России, с другой — белые — там можно было увидеть картины тульских художников. Третий этаж украсили картины из разных республик — от Таймыра до Хакасии.

Два этажа постепенно раскрывают страну: север и его тишину, юг и его плотный свет, деревни, города, храмы, дороги, лица.

Одной из самых пронзительных работ выставки стал триптих Дмитрия Дубровина «Таймыр». Художник изобразил проводы детей из отдалённых северных поселений в интернаты. Этот момент знаком многим семьям Крайнего Севера, где дорога к образованию нередко означала долгую разлуку с родными.

О жизни коренных народов Севера напоминает и работа Павла Баландина «Почта пришла». Сегодня такая сцена кажется почти исторической, но ещё не так давно оленьи упряжки были единственным способом доставить письма и новости в отдалённые поселения.

Для посетителей подготовили и несколько премьер. Впервые экспонируются картина Александра Бурзянцева «Миньяр. Площадь борцов» и работа тульского художника Валерия Гришакова «Святое крещение».

Среди участников выставки оказался и московский художник Владимир Пронин. Тульской публике он уже знаком: в 2024 году его персональная выставка «Новые краски России» сначала работала в Выставочном зале Тулы, а затем переехала в Богородицкий дворец-музей.

Владимир оказался не из тех художников, которые стоят в стороне от собственных картин. После открытия он сам подошёл к гостям, чтобы услышать их впечатления. Разговор начался с простого вопроса «Ну как вам выставка?» и неожиданно превратился в размышление о том, зачем сегодня вообще нужно искусство и способен ли человек по-прежнему остановиться перед картиной в мире бесконечного потока информации.

Есть тема, которая должна остановить… если ты правильно скажешь — помоги мне — кто-то должен остановиться

Сама выставка устроена так же: северные разлуки, тихие пейзажи, казачьи сцены, храмы, степи, дороги работают не как иллюстрация страны, а как попытка удержать внимание хотя бы на секунду дольше, чем обычно получается в повседневной жизни.

«Я часто слышу: „А вот у меня тоже есть картина, я вам ее подарю“, а я говорю: „Подарите!“. И вот — дарят», — улыбаясь завершает Марина Николаевна.

Она подчеркнула, что экспозиция будет пополняться. Тульское музейное объединение уже готово принять картины из Орла, Воронежа и Рязани.

Выставка будет работать до 31 августа в тульском Фонде искусств. Организаторы ждут всех желающих.

Материал подготовлен в рамках объявленного Президентом Годом единства народов России.