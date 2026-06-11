Проект его комплексного благоустройства вошёл в число лучших практик по развитию малых городов в России.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в докладе президенту России Владимиру Путину назвал город Чекалин в Тульской области одним из успешных примеров среди регионов по благоустройству как части долгосрочного развития территории, возможности улучшения социального климата, удержания молодых жителей и привлечения инвесторов.

После обновления Соборной горы в Чекалине проходит фестиваль народной культуры, который ежегодно собирает до 3000 гостей. При этом в самом городе проживают меньше 1000 человек.

Проект «Чекалин – маленький центр большого отдыха» одержал победу на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Благодаря комплексному благоустройству воссозданы исторические деревянные крепости на Соборной горе, реконструирована крепостная стена со смотровыми башнями, обустроены пешеходные дорожки, установлено игровое и спортивное оборудование. Открыто два музея и два кафе.

«Пространство стало не только точкой притяжения для жителей, но и площадкой развития предпринимательской деятельности и туризма, зеркалом исторического прошлого города», – прокомментировал губернатор Дмитрий Миляев.

В копилке Тульской области – 23 проекта-победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Его выигрывали все города региона.