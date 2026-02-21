  1. Моя Слобода
Очередной рейд силовиков в Плеханово: взыскали долгов на 500 тысяч и нашли 42 незаконные врезки

Сотрудники ГАИ нашли пять нарушений ПДД.

Очередной рейд силовиков в Плеханово: взыскали долгов на 500 тысяч и нашли 42 незаконные врезки
Фото УМВД по Тульской области.

Полиция, Росгвардия, приставы и ресурсники вновь нагрянули с масштабным рейдом в цыганский поселок Плеханово. Силовики проверили 95 взрослых и 19 подростков.

photo_2026-02-21_09-14-32 (2).jpg

Сотрудники ГАИ нашли пять нарушений ПДД. В отношении водителей составлены протоколы за управление автомобилем без ОСАГО, отказ от медосвидетельствования, управление без документов.

Приставы работали с лицами, уклоняющимися от уплаты долгов.

«По результатам составлено 15 актов о наложении ареста (описи имущества). Изъято и помещено на штрафстоянку 1 транспортное средство. Взыскано в счет погашения долгов 500 тысяч рублей», — отметили в региональном УМВД. 

Специалисты ресурсоснабжающих организаций зафиксировали 42 факта незаконного подключения к энергосетям.

сегодня, в 11:28 +3
