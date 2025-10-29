  1. Моя Слобода
Туляков приглашают на фестиваль «Есенин-FEST»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков приглашают на фестиваль «Есенин-FEST»

Гостей ждет много интересного.

В 2025 году отмечается 130-летие со дня рождения Сергея Есенина, творчество которого стало символом русской души и эмоциональной глубины.

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого и Совет инициативной молодежи Тульской библиотечной системы приглашают всех любителей поэзии на фестиваль «Есенин-FEST». 

Артисты Тульской областной филармонии Елена Сладкова и Александр Романов расскажут о жизни и творчестве поэта, представив литературно-музыкальную программу «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?». Песни на стихи Сергея Александровича исполнит талантливый гитарист Егор Григорьев. 

На творческой площадке гостей ждут мастер-классы. Можно будет создать собственную закладку с «Шепотом есенинских строк», освоить искусство красивого письма на занятии по каллиграфии «Магия пера», а также сделать деревенский оберег.

Познавательная площадка подойдет для тех, кто хочет глубже понять творчество и эпоху поэта. Гостей ждет увлекательная викторина о быте деревенских жителей «Бывало и такое», веселая игра «С „нашего“ на есенинский»», где предстоит стать стихотворным переводчиком. 

Участники фестиваля также поучаствуют в гаданиях с «Поэтическим оракулом», который даст ответ на любой вопрос строчкой из стихотворения.

На площадке «Чайная» гости фестиваля смогут согреться ароматным чаем с баранками под приятную, расслабляющую обстановку поэтического вечера.

Дата проведения: 31 октября с 16.00 до 18.00. Адрес: Тула, ул. Болдина, 149/10. Центральная городская библиотека.

6+

Фотограф:
сегодня, в 08:35 +1
