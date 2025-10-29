На участке веломаршрута «Лев Толстой» появилось уличное освещение

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На ул. Шоссейной в пос. Косая Гора вдоль велодорожки установили дополнительно 57 опор, повесили 75 светильников и протянули 2,2 км питающей линии.

В этом году в Туле реализуют второй этап веломаршрута «Лев Толстой». Работы по прокладке более 6 км велодорожки от пересечения пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова до лыжероллерной трассы имени В. П. Веденина близки к завершению.

Прокладка веломаршрута «Лев Толстой» началась в 2023 году. Первым этапом стал участок велодорожки по проспекту Ленина от Центрального парка им. П. П. Белоусова до Платоновского парка на ул. Генерала Маргелова.