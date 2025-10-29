  1. Моя Слобода
На участке веломаршрута «Лев Толстой» появилось уличное освещение
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Специалисты «Тулагорсвета» провели необходимые работы по поручению главы администрации Ильи Беспалова.

На ул. Шоссейной в пос. Косая Гора вдоль велодорожки установили дополнительно 57 опор, повесили 75 светильников и протянули 2,2 км питающей линии. 

В этом году в Туле реализуют второй этап веломаршрута «Лев Толстой». Работы по прокладке более 6 км велодорожки от пересечения пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова до лыжероллерной трассы имени В. П. Веденина близки к завершению. 

Прокладка веломаршрута «Лев Толстой» началась в 2023 году. Первым этапом стал участок велодорожки по проспекту Ленина от Центрального парка им. П. П. Белоусова до Платоновского парка на ул. Генерала Маргелова.

сегодня, в 09:00 −1
Событие
администрация Тулывеломаршрут Лев Толстойуличное освещение
Место
Тула
