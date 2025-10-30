За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников

За ночь 30 октября подразделения ПВО Минобороны России нейтрализовали девять украинских беспилотников в Тульской области.
По данным губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
