За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников

За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

За ночь 30 октября подразделения ПВО Минобороны России нейтрализовали девять украинских беспилотников в Тульской области.

По данным губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

сегодня, в 08:05 +1
news@myslo.ru
