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В Туле открылась масштабная выставка работ художника-монументалиста Евгения Данилевского
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылась масштабная выставка работ художника-монументалиста Евгения Данилевского

В экспозицию вошли пейзажи, портреты, автопортреты, натюрморты, этюды, эскизы.

12 июня в Выставочном зале состоялось открытие выставки «Евгений Данилевский. О России широкой кистью». В мероприятии принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Открывая выставку, Дмитрий Вячеславович рассказал гостям о взаимодействии с семьей народного художника РСФСР Евгения Ивановича Данилевского. В частности, его вдова Надежда Парфеновна Низковская предложила разместить работу супруга — живописное полотно «Прорыв к Рейхстагу» — в экспозиции главного выставочного проекта региона к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Одна на всех. Победа», который открыт в Тульском кремле. Сегодня фрагмент масштабной диорамы Евгения Данилевского уже покорил тысячи посетителей выставки. 

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Дмитрий Миляев отметил, что для города-героя Тулы в год 80-летия Победы и преддверии юбилея обороны Тулы большая честь — принять коллекцию художника Студии военных художников им. М. Б. Грекова.

— Благодаря решению Надежды Парфеновны бесценные полотна Евгения Данилевского сейчас находятся в коллекции Тульского музея изобразительных искусств. Наша задача — познакомить жителей и гостей с творчеством художника. 

Серия работ посвящена поленовским местам: виды Оки, Беховская церковь, пейзажи в окрестностях деревни Митино и Тарусы, портреты местных жителей. Для нас — это огромное культурное событие не только для музея изобразительного искусства, но и для всей культурной общественности, — сказал Дмитрий Миляев.

Тульская область — место силы и вдохновения Евгения Данилевского. Евгений Иванович любил бывать в поленовских местах. Похоронен он на кладбище села Бехово.

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В экспозицию вошло порядка 100 произведений Евгения Данилевского: пейзажи, портреты, автопортреты, натюрморты, этюды, эскизы. В числе представленных работ — природа Дальнего Востока и средней полосы России, итальянские пейзажи, произведения, изображающие святые места — Борисоглебский монастырь, Церковь Покрова на Нерли во Владимирской области, храм в Марфино. 

Выставка будет работать до 3 августа.

Также губернатор осмотрел выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экскурсию провела Марина Кузина, первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Тульское музейное объединение».

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