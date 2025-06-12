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Осенью в Тульской области запустят производство майонезов
Фото Алексея Пирязева.

Осенью в Тульской области запустят производство майонезов

Производственная площадка появится в ОЭЗ «Узловая».

Осенью в Тульской области планируют запустить производство майонезов «Слобода». Производственная площадка появится в особой экономической зоне «Узловая».

Инвестиционное соглашение о строительстве Тульского пищевого комбината в ОЭЗ «Узловая» было подписано «ЭФКО» в 2024 году в рамках ПМЭФ.

К площадке уже подведены все инженерные коммуникации, идет подготовка к монтажу оборудования.

— С выходом на проектную мощность это будет один из крупнейших заводов в России по производству майонезов с производительностью в 149 тыс. тонн в год, — сообщает группа компаний «ЭФКО».

На первом этапе реализации проекта будет создано около 500 новых высокотехнологичных рабочих мест.

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сегодня, в 17:53 +2
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