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Опубликована программа джазового фестиваля Patio Jazz Fest в Туле
Фото Зинаиды Набиевой из архива Myslo.

Опубликована программа джазового фестиваля Patio Jazz Fest в Туле

Приглашаются все желающие.

7 и 8 июня в Туле пройдет Patio Jazz Fest — джазовый фестиваль, организованный Театрально-концертным центром Тулы. Событие проходит ежегодно с 2022 года и собирает интересных джазовых исполнителей. 

Площадками мероприятия станут Центральный парк и «Ликёрка Лофт». 

Опубликована программа фестиваля. 

7 июня Центральный парк:

  • 17.00 — F.R.U.M.P. (Москва),
  • 18.00 — Максим Дуров и Билет на М.А.Р.С. (Москва/Тула),
  • 19.00 — Anatoly Osipov Group (Москва),
  • 20.00 — Down Town Big Band (Москва/Тула).

8 июня «Ликёрка лофт»:

  • 17.00 — Free sound (Тула),
  • 18.00 — illo.trio (Москва),
  • 19.00 — Ginger brass band (Тула),
  • 20.00 — Soul Cream (Москва).

Вход свободный. 6+. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте.

Какие еще фестивали пройдут летом в Тульской области, смотрите в нашей специальной статье по ссылке.

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