Опубликована программа джазового фестиваля Patio Jazz Fest в Туле

Фото Зинаиды Набиевой из архива Myslo.

7 и 8 июня в Туле пройдет Patio Jazz Fest — джазовый фестиваль, организованный Театрально-концертным центром Тулы. Событие проходит ежегодно с 2022 года и собирает интересных джазовых исполнителей.

Площадками мероприятия станут Центральный парк и «Ликёрка Лофт».

Опубликована программа фестиваля.

7 июня Центральный парк:

17.00 — F.R.U.M.P. (Москва),

18.00 — Максим Дуров и Билет на М.А.Р.С. (Москва/Тула),

19.00 — Anatoly Osipov Group (Москва),

20.00 — Down Town Big Band (Москва/Тула).

8 июня «Ликёрка лофт»:

17.00 — Free sound (Тула),

18.00 — illo.trio (Москва),

19.00 — Ginger brass band (Тула),

20.00 — Soul Cream (Москва).

Вход свободный. 6+. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте.

Какие еще фестивали пройдут летом в Тульской области, смотрите в нашей специальной статье по ссылке.