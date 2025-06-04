Опубликована программа джазового фестиваля Patio Jazz Fest в Туле

7 и 8 июня в Туле пройдет Patio Jazz Fest — джазовый фестиваль, организованный Театрально-концертным центром Тулы. Событие проходит ежегодно с 2022 года и собирает интересных джазовых исполнителей.
Площадками мероприятия станут Центральный парк и «Ликёрка Лофт».
Опубликована программа фестиваля.
7 июня Центральный парк:
- 17.00 — F.R.U.M.P. (Москва),
- 18.00 — Максим Дуров и Билет на М.А.Р.С. (Москва/Тула),
- 19.00 — Anatoly Osipov Group (Москва),
- 20.00 — Down Town Big Band (Москва/Тула).
8 июня «Ликёрка лофт»:
- 17.00 — Free sound (Тула),
- 18.00 — illo.trio (Москва),
- 19.00 — Ginger brass band (Тула),
- 20.00 — Soul Cream (Москва).
Вход свободный. 6+. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте.
Какие еще фестивали пройдут летом в Тульской области, смотрите в нашей специальной статье по ссылке.