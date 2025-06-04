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Возле ЖК «Баташи» в Туле появится новый сквер
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Возле ЖК «Баташи» в Туле появится новый сквер

Застройщик планирует приступить к работам в середине июля.

4 июня глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное рабочее совещание по благоустройству территории в районе новой школы в ЖК «Баташи». Застройщик разработал проект сквера, который обустроят при входе в образовательное учреждение.

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По словам начальника управления градостроительства и архитектуры Екатерины Макаровой, концепция сквера еще дорабатывается, но уже сейчас известно, что на его территории будут предусмотрены зеленая и пешеходная зоны, велодорожки, лавочки, фонтаны.

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Застройщик планирует приступить к работам в середине июля. Сдать готовый сквер должны к началу нового учебного года.

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Глава администрации одобрил инициативу застройщика, подчеркнув, что важно создавать благоустроенные зоны отдыха, чтобы туляки проводили свободное время в красивых общественных местах и комфортных условиях.

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