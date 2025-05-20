Сергей Жуков и «Руки Вверх Production» снимут тульского актера в новой комедии

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ. Фотограф - Топталова Людмила.

Телеканал ТНТ и продюсерская компания «Руки Вверх Production» Сергея Жукова приступили к съёмкам эксцентричной ностальгической комедии «Мотай!», которая расширит вселенную хитового сериала 2024 года «Камера Мотор».

Сериал завоевал зрительскую любовь благодаря ностальгической атмосфере и нестандартной идее. В спин-оффе «Мотай!» зрителей ждёт возвращение в знакомые локации и знакомство с новыми героями.

Начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров (Дмитрий Колчин) всё ещё мечтает вырваться в столицу — и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключённого — известного московского режиссёра Матвея Селюжицкого, который получает кличку «Мотор» и начинает переснимать культовые голливудские боевики.

Проект создаёт команда, подарившая зрителям первый сезон: режиссёр Саша Абдуллаев, креативный продюсер Вадим Бакунев, сценаристы Ренат Актуганов и Илья Ярошевский. Производством снова занимается компания «Руки Вверх Production» во главе с продюсером Сергеем Жуковым.

Художником-постановщиком выступил Леонид Кипнис, художником по реквизиту — Александр Ефремов, костюмы создавала Светлана Михаленко, а за грим актёров отвечала Елена Коваль.

В актёрский состав сериала также вошли Дмитрий Колчин, Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселёв, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Светлана Колпакова, Антон Кротов, Валерий Афанасьев и другие.



Наш земляк Сергей Стёпин.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ:

— «Камера Мотор» стал хитом — и это во многом заслуга Сергея Жукова, который вместе со своей командой придумал эту историю, а мы силами канала с удовольствием её поддержали. Мы вложили в сериал много любви, смелости и ностальгии, и зрители это почувствовали. Спин-офф под названием «Мотай!» обещает быть ещё ярче, потому что история развивается в том числе с новыми героями. Я вас уверяю, в продолжении будет всё, за что зрители полюбили «Камеру Мотор»: VHS-атмосфера, мощная ностальгия и наш фирменный юмор — острый, узнаваемый и всегда актуальный.

Вадим Бакунев, генеральный директор «Руки Вверх Production» и креативный продюсер сериала:

— Для нас это больше чем просто сериал. Это аллюзия на весь современный российский кинематограф, существующий в условиях ограниченных бюджетов. Когда продюсеры буквально вылезают из кожи вон, чтобы с помощью подручных средств создать на экране почти голливудскую картинку.