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В Богородицке администрацию заставили заплатить ребенку 20 тысяч за укус бездомной собаки
Фото из архива Myslo.

В Богородицке администрацию заставили заплатить ребенку 20 тысяч за укус бездомной собаки

Прокуратура усмотрела бездействие властей при отлове безнадзорных животных.

В Богородицке мать 7-летней девочки пожаловалась в прокуратуру на нападение бездомной собаки. Животное укусило ребенка 18 января возле магазина на улице Ленина. 

«Ребенок проходил длительное лечение, испытал испуг, нравственные и физические страдания, вызванные сильным эмоциональным потрясением. Здоровью ребенка причинен легкий вред», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

По результатам проверки глава администрации получил представление. По иску суд обязал выплатить пострадавшей 20 тысяч рублей.

Кроме этого, должностное лицо администрации привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

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