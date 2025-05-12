  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Акция «Ночь музеев» в Тульской области: афиша - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Акция «Ночь музеев» в Тульской области: афиша

Акция «Ночь музеев» в Тульской области: афиша

Обратите внимание, что на некоторые мероприятия вход платный.

17 мая в Тульской области пройдет ежегодная Всероссийская акция — «Ночь музеев». В этом году она посвящена теме «Герои» в самом широком понимании.

Обратите внимание, что на некоторые мероприятия вход платный. Заранее уточняйте у музея. 

Афиша будет дополняться.

навигатор по музеям

Музей станка

Ремесленный двор «Добродей»

Тульский филиал Государственного исторического музея

Музей оружия

Тульский католический храм святых апостолов Петра и Павла

«Ясная Поляна»

Музеи Куликова поля

Тульское музейное объединение

 

Музей станка

16.00 — Мастер-класс по созданию масок супергероев. 6+. Билеты по ссылке

18.00 — Экскурсия по выставке Аси Заславской «Архитектура времени». 6+. Билеты по ссылке.

Свободный вход:

18.30 — DJ Женя Николаев (triple trip ninja). 16+

19.00 — Лекция «Снести нельзя оставить». 16+

21.00 — Кинопоказ. 16+

21.00 — Познавательная экскурсия «Тула — мастерская России». 16+

22.00 — Магистральная экскурсия «История промышленности». 16+

21.00 — 23.00 — Посещение выставки Аси Заславской «Архитектура времени»

Тел. 8 (4872) 77-02-07. Адрес: Тула, Центральный переулок, 18.

 

Ремесленный двор «Добродей»

18.00 и 19.30 — Интеллектуальная квиз-игра «Время героев». 6+. Вход свободный

18.00 — 21.00 — Интерактив гастрономического цикла «Пляшем от печки». 6+. Вход свободный

18.00 — 21.00 — В Кустарном антимузее и в Тульской кузне пройдут мастер-классы от добродеев. Также гости смогут побывать на мастер-шоу по гравировке «Именная ложка». Стоимость мастер-классов и мастер-шоу — по прейскуранту. 6+

18.00 — 19.00 — В ретрокинотеатре «Майский» состоится бесплатный показ фильмов из документального цикла «Провинциальные музеи России». 6+. Вход свободный

Тел. 8 (4872) 70-43-55. Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б.

 

Тульский филиал Государственного исторического музея

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 — экскурсия по выставке «Хранить вечно. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», 12+. Билет по ссылке.

18.00 — спектакль «Роня, дочь разбойника» современного молодежного театра «Мюсли», 6+. Билет по ссылке

18.00, 19.00, 21.00, 22.00 — экскурсия по выставке «Викинги. Путь на Восток», 12+. Вход — по билету на выставку.

20.00 — интерактивная экскурсия «Мир викингов», 12+. Вход — по билету на выставку.

Тел. 8 (4872) 77-31-65. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 10.

 

Музей оружия

Здание-шлем. Все мероприятия 6+

18.00 — 18.30 — Праздничный концерт эстрадного хора Тульского колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского «Дар-Хор».

18.00–00.00 — «Оружие Великой Победы» — уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

18.30 — 00.00 — Интерактивные площадки. 

18.30 — 21.00 — Посетители смогут пообщаться с ветеранами боевых действий, участниками СВО и Героями труда.

18.30 — 21.00 — Программы для детей.

22.00 — Праздничная иллюминация. Здание-шлем музея оружия озарится художественной подсветкой.

Тел. 8 (4872) 31-10-04. Адрес: Тула, ул. Октябрьская, 2.

Музей оружия на территории Тульского кремля. Все мероприятия 6+

18.00 — 23.00 — Тематические экскурсии о защитниках земли тульской XVIII–XX веков.

18.00 — 00.00 — Интерактивные площадки.

19.00, 21.00 — Мастер-классы по историческому фехтованию для всех желающих.

Тел. 8 (4872) 31-10-04. Адрес: здание музея оружия на территории Тульского кремля.

Время работы: 18.00 – 00.00. В это время вход свободный.

 

 Тульский католический храм святых апостолов Петра и Павла

19.30 — Концерт органной музыки «Голос веков». Вход свободный. 6+

Тел. 8 (4872) 70-12-31. Адрес: Тула, ул. Льва Толстого, 85.

 

«Ясная Поляна»

Усадьба

17.00 и 17.10 — Начало экскурсии «Традиции русской усадьбы». Стоимость — 300 руб. 6+

18.00 и 19.00 — Экскурсии по яснополянской конюшне. Стоимость — 300 руб. 6+

18.00 и 19.00 — Экскурсия по яснополянской теплице. Стоимость — 300 руб. 6+

20.00 — Моноспектакль заведующего отделом военно-патриотической работы яснополянского музея Юрия Савинова «История рода Толстых — история России». Стоимость — 300 руб. 12+

В этот день вход на территорию усадьбы «Ясная Поляна» будет открыт до 20.00. Находиться на территории можно будет до 22.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет.

Тел. 8 (48751) 7-61-25.

Дом культуры

16.00 — Концерт мужского фольклорного ансамбля «Казачий кругъ». 6+

Тел. 8 (48751) 76-3-96. Адрес: Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, 142-а.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.»

19.00 — 21.00 — Тематический вечер, посвященный Льву Толстому и кинематографу. 16+

Тел. 8 (4872) 77-33-02. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 25.

Музей Земства и градостроительной истории

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00 — Обзорные экскурсии по историческому центру Крапивны (группа от 5 человек). 6+

Тел. 8 (48751) 71-1-18. Адрес: Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 40.

 

Музеи Куликова поля

17.00 — Концертная программа «От героев былых времен» в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом. 6+. Вход свободный. 

Тел. 8 (48743) 4-36-01, 8 906 534-35-79. Адрес: Куркинский район, деревня Моховое.

17.30 — Экскурсия с мастер-классом по запряжке лошади «Конь мой верный, конь мой фронтовой» на Конном дворе Куликова поля. 6+. Стоимость билета — 250 рублей.

Тел. 8 (48735) 5-17-55, 8 961 261-31-02. Адрес: Кимовский район, село Монастырщино.

Музей «Тульские древности»

18.00 — Интерактивная программа «Я — богатырь!». 6+. Стоимость билета — 250 рублей.

18.00 — Интерактивная программа «В тылу — как на фронте». 12+. Стоимость билета — 250 рублей.

Тел.: 8 (4872) 36-16-63. Адрес: Тула, проспект Ленина, 47.

Научный центр «Археология и реставрация» 

19.30 — Вечерний променад по историческому ядру города Тулы «За фасадами старых зданий». Протяженность маршрута — 2 км, длительность — до 1,5 часов. 6+. Стоимость билета — 400 рублей.

Тел. 8 (4872) 77-38-06. Адрес: Тула, улица Металлистов, 1.

 

Тульский военно-исторический музей

в рамках выставки «Одна на всех. Победа!»

18.00 — Выступление Творческой экспериментальной лаборатории «Прикосновение» с композицией «Это страшно вспоминать, но забывать нельзя». 0+. 

19.00 — Выступление вокальных студий «Ассорти» и «Прима». 0+. 

20.00 — Выступление хореографического коллектива «Тульский сувенир». 0+

21.00 — Выступление дуэта «Крапива» и поэтессы Юлии Юмакс. 0+

Тел. 8 (4872) 77-49-36. Адрес: Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс.

 

Музей обороны Тулы

18.00 — 22.00 — Квест «С картой за подарком». 6+

18.00 — 21.00 — Музыкальная программа «Вьется в тесной печурке огонь». Концерт гармонистов. 6+

18.00 — 22.00 — Квест для семейных групп «В телефон смотреть разрешается». 6+

18.00 — 22.00 — Фотозона. Памятные фотографии с военной формой, оружием и обмундированием. 0+

18.00 — 22.00 — Мастер-класс «Все для фронта! Все для Победы!». 6+

18.00 — 22.00 — Акция «Знамя Бессмертного полка. Вспомним всех поименно». 6+

19.00, 20.00, 21.00 — Сборные экскурсии «Рабочий город стал бойцом». 6+

Тел. 8 953 955-01-93. Адрес: Тула, территория «Парк Патриот-Тула».

 

Тульский кремль

18.00 — 21.00  Театрализованная экскурсия «Призраки Тульского кремля». 12+

Тел. 8 (4872) 77-49-34.

 

Музей «Тульские самовары»

18.00 (по предварительной записи)  Встреча с членами региональной общественной молодёжной патриотической организации «Тульский искатель». 12+

21.00  Мероприятие «Сладкое удовольствие в кондитерской у П. И. Козлова». 12+

Тел. 8 (4872) 31-23-33. Адрес: Тула, ул. Менделеевская, 8.

 

Тульский областной краеведческий музей

18.00  Квест «Славные имена тульской земли». 12+

19.00  Экскурсия «История водоразборной будки». 6+. Вход свободный

20.00  Концерт студии цыганского танца «BohoDance». 6+. Вход свободный

21.00  Интерактивное занятие «Исторические настольные игры» от клуба настольных игр народов мира «Ларец». 6+

Тел. 8 (4872) 30-79-75. Адрес: Тула, ул. Советская, 68.

 

Тульский музей изобразительных искусств

18.00 — Концерт Тульского областного колледжа культуры и искусства «Живем и помним». 6+. Вход свободный.

19.00  Экскурсия по выставке «Я не забуду. Григорий Ингер. Военная графика». 12+

Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

 

Фонд искусств

20.00 — Авторская лекция-экскурсия Марии Серовой «Герои и награды». 12+

Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64, строение 1.

 

Выставочный зал

15.00 — Мастер-класс по тульской всечке в оружейных традициях. Для взрослых и детей. 6+

16.00 — Демо-класс: художник Сергей Денисов создаст картину и расскажет зрителям о приемах. 0+

18.00 — Живописный перфоманс с художницей Элиной Торос. Живопись и стихи. 12+

18.00 — Квест по экспозициям Выставочного зала. 6+

19.00 — Открытый микрофон советских песен под гитару. 0+

Тел. 8 (4872) 56-09-92. Адрес: Тула, Красноармейский пр-т, 16.

 

Музей Демидовых

18.00 — Мультимедийная лекция «История трех картин. Карл Брюллов и Демидовы». 12+

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 — Ночная прогулка-экскурсия по Историко-мемориальному комплексу Демидовых с фонарями. 12+

19.00 — Мастер-класс «Печать по ткани штампами и акриловыми красками». 6+

21.00 — Мастер-класс «П. А. Демидов — пчеловод из рода Демидовых. Поделки из воска». 6+

В течение вечера — Планшетная интерактивная выставка «Черное и белое. Контрасты истории династии Демидовых». 12+

Тел. 8 (4872) 39-37-74. Адрес: Тула, ул. Демидовская, 9.

 

Музей Н. И. Белобородова

18.00 — Музыкальная программа «И поет мне в землянке гармонь». 12+

20.00 — Концертная программа «Песни Победы» с участием Изольды Агибаловой и хорового ансамбля «ВокАрт». 12+

Тел. 8 (4872) 36-18-85. Адрес: Тула, пр. Ленина, 16.

 

Дом-музей В. В. Вересаева

18.00 — Экскурсионная программа «Фотогерои из личного архива В. В. Вересаева». 12+

21.00 — Интерактивная программа «Герои светотени, или Тени возникают в полночь». 12+

Тел. 8 (4872) 56-77-31. Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.

 

Музей декоративно-прикладного и народного искусства

18.30 — Творческая встреча с народным мастером России филимоновской игрушки Аллой Ивановной Гончаровой «Достоверная история». 6+

18.00, 20.00 (по предварительной записи) — Мастер-класс по росписи филимоновской игрушки. 6+

Тел. 8 (4872) 77-04-20. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 12.

 

Музей П. Н. Крылова

18.00 — Концерт воспитанников детской школы искусств № 1 г. Тулы. 6+ Вход свободный

18.00 — 19.00 — Аквагрим. 0+. Вход свободный

19.00 — Мастер-класс по рисованию «Сирень». 6+

19.00 — Музейно-педагогическое занятие «Творчество П. Н. Крылова — Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны». 6+

20.00 — Мастер-класс по рисованию в технике граттаж «Салют над Тульским кремлем». 6+

20.00 — Вечерний кинопоказ документального фильма «Кукрыниксы против Третьего рейха». 6+. Вход свободный

В течение вечера — Коллективный мастер-класс по созданию панно «Салют Победы!». 6+ Вход свободный

Тел. 8 (4872) 41-04-60. Адрес: Тула, ул. Кутузова, 10.

 

Музей В. Ф. Руднева

18.00 — Час памяти «Внимание: говорит Тула». Памяти В. С. Успенского — диктора тульского радио в годы Великой Отечественной войны и А. И. Трошина –основателя музея В. Ф. Руднева. 6+

19.00 — Лекция «Флот в годы в Великой Отечественной войны». 6+

19.30 — Концерт «Песня на дорогах войны». 6+

Тел. 8 (48734) 4-15-29. Адрес: Заокский р-н, д. Савино, 43.

 

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

18.00 — Концерт вокального коллектива «Сударушка» — «О родине, о мужестве, о славе». 6+

Тел. 8 (48734) 2-65-11. Адрес: Заокский район, д. Дворяниново.

 

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

16.00 — Интерактивная программа «Волшебный сундучок». Знакомство с русским крестьянским бытом. 6+

18.00 — Интерактивная программа «Цветы для Тургенева». Знакомство с историей тургеневского парка. 6+. Вход свободный

19.00 — Квест-игра по мотивам таинственных повестей Тургенева «В поисках одной розы». 6+. Вход свободный

20.00 — Интерактивная программа «Не только о „Муму“». 6+

Тел. 8 (48756) 2-35-10. Адрес: Чернский район, с. Тургенево, ул. Школьная, 13.

 

Музей современного и русского искусства в селе Крапивне

18.00 (по предварительной записи) — Квест «Дорога к победе». 6+

19.00 (по предварительной записи) — Мастер-класс по флористике «Стильная штучка». Делаем брошь. 6+

20.00 (по предварительной записи) — Викторина «Знатоки родного города». 6+

Тел. 8 902 843-54-30. Адрес: с. Крапивна, ул. Коммунаров, 27.

 

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева

18.00 — Мероприятие «Память огненных лет». Знакомство с творчеством художников военных лет. 6+

19.30 — Экскурсионная игра «Мир музея». 6+

Тел. 8 (48762) 9-01-46. Адрес: Новомосковский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, 4-а.

 

Богородицкий дворец-музей и парк

18.00, 18.45, 19.30, 20.15 — Экспресс-экскурсия по экспозиции башни-колокольни. 6+. 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 — Экспресс-экскурсия по выставке «Свидетели войны». 6+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 — Экскурсия-променад по парадным интерьерам дворца «Церемониальный вход». 6+

20.30 — 21.00 — Постановка домашнего театра «У Гаши». 12+

21.00 — 22.00 — Концерт ансамбля «Куликово поле». 12+

18.00 — 20.30 — Работа смотровой площадки. 0+

Тел. 8 (48761) 2-25-32. Адрес: Богородицк, территория парка, 1.

 

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник

18.00 — 22.00 — Открытие выставки «Из тени». 12+

19.00, 21.00 — Экскурсия «В поисках света». 6+

Тел. 8 953 955-04-12. Адрес: Чекалин, ул. Калужская, 35.

В афише возможны изменения.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
акция Ночь музеев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как благоустроить сквер в своем городе?
Как благоустроить сквер в своем городе?
Туляк под видом строителя обманывал клиентов на сайте бесплатных объявлений
Туляк под видом строителя обманывал клиентов на сайте бесплатных объявлений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.