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Новая дорога и 4-полосная Калужка: как в Туле решают проблему дорожного коллапса на Зеленстрое
Фото Дмитрия Дзюбина.

Новая дорога и 4-полосная Калужка: как в Туле решают проблему дорожного коллапса на Зеленстрое

Председатель регионального правительства и глава администрации Тулы рассказали о сделанном и планах на будущее.

Район Зеленстроя в Туле активно разрастается. Здесь уже появились 36 многоэтажек, в них уже живут порядка пяти тысяч человек. В планах – строительство еще десяти домов. Это - плюс 17 тысяч жителей округа. Старые дороги такого наплыва бы не вынесли.

Пробки на Зеленстрое стали поводом для мемов и обсуждения в соцсетях. Вопрос начали решать. Первым этапом стало строительство новой дороги. соединяющей улицу Генерала Маргелова и Калужское шоссе.

Как удалось реализовать проект, рассказал заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев:

– Решение о необходимости строительства новой дороги было принято на градостроительном совете, когда обсуждали очередной ЖК. Мы обратились в Минстрой РФ, там проект поддержали и включили его в федеральную программу «Стимул».

Илья Беспалов, глава администрации Тулы:

– Дорога спроектирована и построена в рекордно короткие сроки. Стоимость объекта составила 335 миллионов рублей. Ее протяженность – 2 км, ширина полосы – 3,5 м. Также обустроен тротуар – 1,5 м. Новая дорога стала полноценным вторым выездом с растущего микрорайона.

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Разворотное кольцо и остановка позволили запустить здесь общественный транспорт. Новый автобусный маршрут №83 работает с 15 мая: он идет с разворотного кольца через весь город в поселок Петровский. 

Схема движения: Верхнее Волохово — Калужское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово — ул. Дубенская — мкр-н Петровский Квартал.

На маршруте с 6.00 до 22.00 с интервалом в 15 минут будут курсировать 10 автобусов среднего класса.

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Это не единственной транспортное решение, которое призвано решить вопрос с пробками на Зеленстрое. Сейчас активно обсуждается вопрос расширения Калужского шоссе до четырех полос. 

– Проект расширения Калужского шоссе подготовлен, – рассказал Илья Беспалов. – Сейчас прорабатываются варианты источников его финансирования. Помимо расширения самого Калужского шоссе, предусмотрено несколько отводных дорог. Одна из них напрямую поведет в Михалково, другая – будет выходить на ул. Оружейную. Планируются плоскостные развязки, надземные переходы. Этот проект позволит уйти утренних и вечерних пробок на Зеленстрое.

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сегодня, в 19:32 −3
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