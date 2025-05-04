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Прокуратура взяла на контроль расследование дела по факту смертельного ДТП в Туле

Прокуратура взяла на контроль расследование дела по факту смертельного ДТП в Туле

Ранее уголовное дело возбудила полиция.

Прокуратура Тульской области осуществляет надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП, произошедшего на проспекте Ленина в Туле.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя. 

В результате ДТП погибла 68-летняя пассажирка Toyota Camry, водитель этого транспортного средства – 73-летний мужчина в тяжелом состоянии направлен в БСМП им. Ваныкина. Больше никто из участников аварии не пострадал. 

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сегодня, в 15:59 +2
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