Прокуратура взяла на контроль расследование дела по факту смертельного ДТП в Туле

Прокуратура Тульской области осуществляет надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП, произошедшего на проспекте Ленина в Туле.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП погибла 68-летняя пассажирка Toyota Camry, водитель этого транспортного средства – 73-летний мужчина в тяжелом состоянии направлен в БСМП им. Ваныкина. Больше никто из участников аварии не пострадал.