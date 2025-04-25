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В Выставочном зале Тулы открылась масштабная выставка живописи и графики на военную тему
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

В Выставочном зале Тулы открылась масштабная выставка живописи и графики на военную тему

В экспозицию вошли порядка 100 произведений живописи, графики и скульптуры.

Каждая работа — дань памяти героям Великой Отечественной войны. Представлены работы художников — Алексея Матвеева, Надежды Ковтуновой, Александра Леонтьева, Ивана Щербино и многих других.

— Мы уверены, что наша новая экспозиция проникнет в душу каждому. Мы подобрали картины разных жанров и стилей: портреты, пейзажи, бытовые сцены. Особенно масштабно выглядят диптихи и триптихи. К этим картинам нельзя остаться равнодушными, — сказала первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина.

В экспозиции представлено большое количество изображений участников военных действий. Художники изображают маршала Георгия Жукова, Иосифа Сталина, ветеранов. Можно увидеть целую серию портретов художницы Надежды Ковтуновой. Среди ее героев — начальник штаба Тульского рабочего полка Борис Михайлович Сосонкин, летчик Алексей Арсентьевич Рогожин, народный артист РСФСР и защитник Бреста Николай Степанович Белоусов. 

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Другие работы посвящены простым гражданским людям, которые вынуждены спасаться от страшной войны. Например, на картине Аркадия Пластова «Немцы пришли» изображена семья с детьми, в ужасе сбегающие из деревни от фашистов.

— Большинство картин в экспозиции относятся к соцреализму. Это направление особенно точно передает историю нашей Победы. Художники не придумывали сюжеты сами, они брали их из истории и переживали их ещё в своих мастерских, — сказал художник-график, член Союза художников России Евгений Добыш.

Одной из центральных работ стал диптих «Май. 1945 год» известного тульского мастера, художника-монументалиста Валентина Стриженко. Два полотна «Мать» и «Солдат» в высоту достигают трех метров. 

— Многие работы из экспозиции стали открытием даже для меня. Некоторые картины настолько редко экспонируются, что эта выставка — это уникальная возможность увидеть их, — сказал председатель Тульского отделения Союза художников Юрий Уваркин. 

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Тема самоотверженности раскрывается не только в живописи, но и в скульптуре. В работе «Мои сыновья» Вячеслава Горяного созданы образы сильных героев-солдат, а в произведении неизвестного скульптора 1950-го года отчетливо узнается главный герой знаменитой поэмы Василий Теркин. 

Посетить выставку можно до 2 июня. 12+. Красноармейский пр-кт, 16.

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вчера, в 22:24 +1
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