Искусство фотографии: «Три зимы в объективе графини С. А. Толстой»

Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

Софья Андреевна Толстая была одарена многими талантами, она всегда была занята: шила, вышивала, вязала, рисовала, лепила, фотографировала, сама проявляя и печатая снимки, давала уроки детям, лечила больных крестьян, сочиняла стихотворения и рассказы, занималась переписыванием и изданием произведений мужа, разводила цветы, вела хозяйственные дела.

Благодаря ее известному увлечению искусством фотографии мы знаем многое о том, как семья писателя и он сам проводили время. Выставка в галерее «Ясная Поляна» знакомит посетителей с фотографиями, сделанными Софьей Толстой зимой 1898, 1902 и 1905 годов в Ясной Поляне и Москве.