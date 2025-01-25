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Искусство фотографии: «Три зимы в объективе графини С. А. Толстой»
Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

Искусство фотографии: «Три зимы в объективе графини С. А. Толстой»

В галерее «Ясная Поляна» начала работу камерная выставка.

Софья Андреевна Толстая была одарена многими талантами, она всегда была занята: шила, вышивала, вязала, рисовала, лепила, фотографировала, сама проявляя и печатая снимки, давала уроки детям, лечила больных крестьян, сочиняла стихотворения и рассказы, занималась переписыванием и изданием произведений мужа, разводила цветы, вела хозяйственные дела.

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Благодаря ее известному увлечению искусством фотографии мы знаем многое о том, как семья писателя и он сам проводили время. Выставка в галерее «Ясная Поляна» знакомит посетителей с фотографиями, сделанными Софьей Толстой зимой 1898, 1902 и 1905 годов в Ясной Поляне и Москве.

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Люди
Софья Толстая
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Ясная Поляна

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