В Тульском онкоцентре используют новые методики малоинвазивных вмешательств

Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

Ранее это было доступно только в федеральных медицинских центрах.

С момента начала применения этой инновационной методики было выполнено около 400 вмешательств, из которых 10 операций проведены с начала 2025 года.

Эндоскопическая подслизистая диссекция позволяет эффективно удалять рак на ранних стадиях и доброкачественные образования в органах ЖКТ без разрезов на коже, используя гастроскопию или колоноскопию.

— Сегодня мы провели малоинвазивное вмешательство 78-летней пациентке, направленной в наш онкоцентр на скрининг после положительного анализа кала на скрытую кровь. Операция прошла успешно: мы удалили образование размером около 3 см, и материал был отправлен на гистологическое исследование. Пациентка находится под динамическим наблюдением, дополнительное лечение не требуется, — сказал хирург Максим Казаков.

Заведующая отделением Наталья Моисеева подчеркнула, что эндоскопическая подслизистая диссекция обеспечивает более низкий риск рецидива, точную гистологическую оценку тканей и возможность сохранения органов при лечении ранних форм рака ЖКТ. Это позволяет избежать сложных онкологических операций и улучшает качество жизни пациентов.

Врачи онкоцентра напоминают о важности своевременной диагностики и диспансеризации.

Регулярное прохождение колоноскопии, начиная с 40 лет, а также ежегодная сдача анализа кала на скрытую кровь могут существенно повысить шансы на раннее выявление заболеваний и успешное лечение.