  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульском онкоцентре используют новые методики малоинвазивных вмешательств - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульском онкоцентре используют новые методики малоинвазивных вмешательств
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

В Тульском онкоцентре используют новые методики малоинвазивных вмешательств

Хирурги эндоскопического отделения теперь регулярно проводят эндоскопические подслизистые диссекции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Ранее это было доступно только в федеральных медицинских центрах.

С момента начала применения этой инновационной методики было выполнено около 400 вмешательств, из которых 10 операций проведены с начала 2025 года.

Эндоскопическая подслизистая диссекция позволяет эффективно удалять рак на ранних стадиях и доброкачественные образования в органах ЖКТ без разрезов на коже, используя гастроскопию или колоноскопию.

— Сегодня мы провели малоинвазивное вмешательство 78-летней пациентке, направленной в наш онкоцентр на скрининг после положительного анализа кала на скрытую кровь. Операция прошла успешно: мы удалили образование размером около 3 см, и материал был отправлен на гистологическое исследование. Пациентка находится под динамическим наблюдением, дополнительное лечение не требуется, — сказал хирург Максим Казаков.

Заведующая отделением Наталья Моисеева подчеркнула, что эндоскопическая подслизистая диссекция обеспечивает более низкий риск рецидива, точную гистологическую оценку тканей и возможность сохранения органов при лечении ранних форм рака ЖКТ. Это позволяет избежать сложных онкологических операций и улучшает качество жизни пациентов.

Врачи онкоцентра напоминают о важности своевременной диагностики и диспансеризации.

Регулярное прохождение колоноскопии, начиная с 40 лет, а также ежегодная сдача анализа кала на скрытую кровь могут существенно повысить шансы на раннее выявление заболеваний и успешное лечение.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
здоровьеонкологиядиспансеризацияоперация
Люди
Максим Казаков
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Искусство фотографии: «Три зимы в объективе графини С. А. Толстой»
Искусство фотографии: «Три зимы в объективе графини С. А. Толстой»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.