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Бизнесмен из Тулы без вести пропал после вооруженного нападения в горах Грузии

Бизнесмен из Тулы без вести пропал после вооруженного нападения в горах Грузии

Виктор С. пропал после того, как его автомобиль остановили вооружённые местные.

Виктор С. — бизнесмен из Тулы, у него своя фирма по производству пластика.
Его похитили в ночь с 4 на 5 января на трассе Зугдиди-Джвари. Об этом пишут наши коллеги из Mash

Виктор и его девушка Алина выехали из Москвы в Грузию 2 января на «Шкоде Рапид», заехали в Тбилиси и отправились в Тетнульди на горнолыжку. В ночь с 4 на 5 января по дороге в Хаши их обогнала белая «Субару» с местными номерами и перегородила проезд.

Мужчина попросил у Виктора насос, после чего двое вышли из авто и стали приставать к его девушке. Нападавшие выстрелили два раза и похитили Алину. Больше она Виктора не видела.

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Девушка просила не убивать и не насиловать её — мужчины выкинули её из машины посреди дороги. Спустя сутки полиция нашла пустую «Субару» со следами крови и «Шкоду» Виктора, но сам он бесследно исчез. 

Один из нападавших в розыске, Алина его опознала. Сама сейчас в гостинице и обращается во все инстанции, чтобы найти Виктора, в том числе в Интерпол.

 

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Автор:
сегодня, в 16:59 +1
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