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Тулячка Милана Яворская стала финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2024»
Фото из архива Myslo.

Тулячка Милана Яворская стала финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2024»

Финальное шоу состоится 5 октября в Москве.

В этом году конкурс «Мисс Россия» побил все рекорды: более 85 000 девушек со всей страны подали свои заявки на участие, из которых лишь 50 финалисток были отобраны экспертным жюри, об этом пишут на официальном сайте конкурса. Среди них — наша красавица, победительница конкурса «Мисс Тула — 2024» 18-летняя Милана Яворская.

На своей страничке в «ВК» Милана написала:

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Имя победительницы будет объявлено 5 октября на торжественной церемонии финала конкурса «Мисс Россия — 2024» в концертном зале Barvikha Luxury Village. А впереди у девушек — три недели подготовки. 

Финалистки будут проходить интенсивную подготовку под руководством профессиональных педагогов по дефиле, хореографов, мастеров ораторского искусства, ведущих журналистов и психологов. Участницам предстоит пройти мастер-классы по бьюти-индустрии, нутрициологии, актерскому мастерству.

В ноябре «Мисс Россия — 2024» отправится в Мексику, где примет участие в 73-й церемонии конкурса «Мисс Вселенная».

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Автор:
сегодня, в 10:03 +1
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