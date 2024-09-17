Тулячка Милана Яворская стала финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2024»

Фото из архива Myslo.

В этом году конкурс «Мисс Россия» побил все рекорды: более 85 000 девушек со всей страны подали свои заявки на участие, из которых лишь 50 финалисток были отобраны экспертным жюри, об этом пишут на официальном сайте конкурса. Среди них — наша красавица, победительница конкурса «Мисс Тула — 2024» 18-летняя Милана Яворская.

На своей страничке в «ВК» Милана написала:

Имя победительницы будет объявлено 5 октября на торжественной церемонии финала конкурса «Мисс Россия — 2024» в концертном зале Barvikha Luxury Village. А впереди у девушек — три недели подготовки.

Финалистки будут проходить интенсивную подготовку под руководством профессиональных педагогов по дефиле, хореографов, мастеров ораторского искусства, ведущих журналистов и психологов. Участницам предстоит пройти мастер-классы по бьюти-индустрии, нутрициологии, актерскому мастерству.