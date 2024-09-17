  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Лишь 43% туляков считают, что современная медицина улучшилась в последнее десятилетие - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Лишь 43% туляков считают, что современная медицина улучшилась в последнее десятилетие
Фото: ru.freepik.com.

Лишь 43% туляков считают, что современная медицина улучшилась в последнее десятилетие

Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины.

В Тульской области 4 из 10 жителей считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад. Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (43% против 37%). 54% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом лишь 29%. 

Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет, рассказали аналитики SuperJob. 

Граждан, считающих, что современная медицина улучшилась в последнее десятилетие, сейчас в 1,4 раза больше, чем было в 2020 году. Средняя оценка доступности здравоохранения за 4 года выросла с 2,9 до 3,2 балла, качества медицины — с 2,9 до 3,1 балла.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
здравоохранениеSuperJob

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области компания незаконно использовала название «Белевская пастила»
В Тульской области компания незаконно использовала название «Белевская пастила»
Тулячка Милана Яворская стала финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2024»
Тулячка Милана Яворская стала финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2024»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.