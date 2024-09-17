Лишь 43% туляков считают, что современная медицина улучшилась в последнее десятилетие

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В Тульской области 4 из 10 жителей считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад. Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (43% против 37%). 54% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом лишь 29%.

Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет, рассказали аналитики SuperJob.

Граждан, считающих, что современная медицина улучшилась в последнее десятилетие, сейчас в 1,4 раза больше, чем было в 2020 году. Средняя оценка доступности здравоохранения за 4 года выросла с 2,9 до 3,2 балла, качества медицины — с 2,9 до 3,1 балла.