В субботу в Тульской области ожидается до 26 градусов тепла

Фото из архива Myslo

По данным Гидрометцентра, осадков не предвидится.

В субботу, 7 сентября, в регионе сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер восточной четверти, до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.