В Туле отметили День пряника

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Музейное лето в Туле – 2024».

Фестиваль проводится в Тульской области с 2016 года. В этом году он собрал более 30 ведущих производителей сладкого лакомства из 12 регионов России.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

«Тульская область бережно хранит и развивает пряничное дело: в регионе появляются новые производства, а сама Тула привлекает все больше мастеров из различных регионов. Сегодняшний праздник – действительно семейный. И его атмосфера заряжает любовью к символу тульского гостеприимства – прянику», – отметила Ольга Гремякова.

Для гостей праздника работали площадки «Тульский край – пряничный рай», «Харчевный ряд», «Сувениры и мастер-классы», фотозоны с пряничными арт-объектами, были организованы игры и развлечения. На интерактивной площадке «Самоварный поезд» угощали чаем из жарового самовара.

На сцене ремесленного двора выступили группы «Комиксы», «Ягода», «Елки-Палки», «Обух», финалистка проекта «Перепой звезду» на Первом канале Ольга Савосина. Для семейных команд были организованы соревнования «Пряничный триатлон» и квест «Кросс-вопрос».

«Тула – не только оружейная, гармонная, но и пряничная столица России. Пряник для нас – символ гостеприимства, традиций наших предков», – сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Фестиваль завершился дегустацией 27-килограммового тульского пряника, который вошел в Книгу рекордов.