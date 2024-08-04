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Погода 5 августа: в Туле без осадков и до +27°С

Погода 5 августа: в Туле без осадков и до +27°С

Атмосферное давление не более 745 мм рт. ст.

В понедельник, 5 августа, в Тульской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +22…+27°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 

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